واحدهای صنفی لوله و لوازم بهداشتی مشهد در آستانه تعطیلی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر شعبانی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مشکلات موجود در قانون چک، سو استفاده افراد سودجو، عدم پایبندی به تعهدات فی ما بین، سود پایین و اجاره های بالا از جمله مشکلاتی است که اعضای این اتحادیه را درگیر خود کرده است.

شعبانی در ارتباط با تغییر قیمت ها در سال جاری اظهار داشت: قیمت کالاهای اساسی که بیشتر تحت بررسی دستگاه های نظارتی بوده است تغییر کمتری داشته است ولی قیمت سایر اقلام افزایش چشمگیری داشته است.

رئیس اتحادیه فروشندگان لوله و لوازم بهداشتی ساختمانی مشهد بیان کرد: با توجه به اظهار نظر تولید کنندگان مبنی بر عدم وجود رابطه منطقی بین هزینه تمام شده تولید و نرخ فروش کالا، ما نیازمند تغییر در قیمت ها هستیم اما باید توجه داشت که افزایش قیمت به صورت غیر کارشناسی اثرات زیانبخشی به بازار خواهد داد.

شعبانی در خصوص نظارت بر کالاهای وارداتی گفت: نظارت بر اقلام ورودی و آزمایش آنها تحت نظارت اداره استاندارد باید با دقت بیشتری صورت بپذیرد و از ورود کالاهای بی کیفیت به خصوص اقلام مهم و تاثیر گذار که به طور مستقیم با سلامتی مردم مرتبط هستند، خودداری کنند.