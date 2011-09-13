  1. استانها
  2. مرکزی
۲۲ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۵۴

سرهنگ آبایی خبر داد:

اولین یادواره شهدای روحانی و پاسدار شهرستان شازند برگزار می شود

اولین یادواره شهدای روحانی و پاسدار شهرستان شازند برگزار می شود

شازند - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه ناحیه شازند از برگزاری اولین یادواره شهدای روحانی و پاسدار شهرستان شازند در هفته دفاع مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین آبایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اولین یادواره شهدای روحانی و پاسدار شهرستان شازند با هدف گرامیداشت یاد و خاطره 6 روحانی و 48 پاسدار شهید شهرستان شازند در روز اول هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و غبارروبی و گلباران مزار شهدا که به صورت نمادین با حضور مسئولان شهرستان در مزار شهدای گمنام شهر شازند برگزار می شود نیز از برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان شازند است.

فرمانده سپاه ناحیه شازند گفت: سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس در پیش از خطبه های نماز جمعه شهرهای آستانه، شازند و مهاجران، برگزاری مراسم پاسداشت پیکسوتان بسیجی دوران دفاع مقدس، پیاده روی عمومی خانوادگی، برگزاری مراسم شب شعر، برگزاری صبحگاه مشترک دانش آموزی در مدارس و به صدا درآمدن زنگ مقاومت در مدارس از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان شازند است.

سرهنگ آبایی یادآور شد: همچنین در این هفته 5 تیم پزشکی از نیروهای بسیجی شهرستان به مناطق محروم شهرستان شازند اعزام می شوند.

کد مطلب 1407064

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها