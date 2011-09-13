اولین یادواره شهدای روحانی و پاسدار شهرستان شازند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین آبایی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: اولین یادواره شهدای روحانی و پاسدار شهرستان شازند با هدف گرامیداشت یاد و خاطره 6 روحانی و 48 پاسدار شهید شهرستان شازند در روز اول هفته دفاع مقدس برگزار می شود.

وی ادامه داد: برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای مسلح و غبارروبی و گلباران مزار شهدا که به صورت نمادین با حضور مسئولان شهرستان در مزار شهدای گمنام شهر شازند برگزار می شود نیز از برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان شازند است.

فرمانده سپاه ناحیه شازند گفت: سخنرانی فرماندهان دفاع مقدس در پیش از خطبه های نماز جمعه شهرهای آستانه، شازند و مهاجران، برگزاری مراسم پاسداشت پیکسوتان بسیجی دوران دفاع مقدس، پیاده روی عمومی خانوادگی، برگزاری مراسم شب شعر، برگزاری صبحگاه مشترک دانش آموزی در مدارس و به صدا درآمدن زنگ مقاومت در مدارس از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس در شهرستان شازند است.

سرهنگ آبایی یادآور شد: همچنین در این هفته 5 تیم پزشکی از نیروهای بسیجی شهرستان به مناطق محروم شهرستان شازند اعزام می شوند.