14 هزار قطعه بن کتاب در نمایشگاه کتاب خراسان شمالی توزیع می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا سوقندی ظهر چهارشنبه در نشست خبری خود با موضوع ششمین نمایشگاه کتاب خراسان شمالی، اظهار داشت: این نمایشگاه از 26 شهریور ماه سال جاری به مدت یک هفته از ساعت 9 صبح لغایت 12 و 16 الی 21 در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی دایر می شود.

وی تصریح کرد: تا سقف سه میلیارد ریال بن کتاب تهیه شده است و با تخفیف 20 درصد از سوی فرهنگ و ارشاد اسلامی در محل نمایشگاه توزیع می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد خراسان شمالی افزود: ناشرانی که در این نمایشگاه حضور دارند با 20 درصد تخفیف محصولات خود را عرضه می کنند.

سوقندی همچنین تعداد غرفه های این نمایشگاه را 100 غرفه عنوان کرد و گفت: در این نمایشگاه علاوه بر ناشران سایر استان ها، 15 ناشر از خراسان شمالی در نمایشگاه حضور دارند.

وی از برگزاری برنامه هایی جانبی نظیر برگزاری نشستهای فرهنگی، مسابقه کتاب خوانی، نمایشگاه عکس و پوستر در حاشیه نمایشگاه نیز خبر داد و گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه و گرامیداشت هفته دفاع مقدس برنامه هایی در خور هفته دفاع مقدس در حاشیه نمایشگاه برگزار می شود.