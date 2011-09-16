ثبت نقل و انتقالات 5 تیم در سازمان لیگ والیبال/ سه روز مهلت برای 9 تیم دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، در اعلام اولیه سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای نقل و انتقالات تیمهای شرکت کننده در فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاههای کشور، 12 شهریورماه به عنوان آخرین زمان برای جابه جایی بازیکنان داخلی و ثبت قرارداد آنها در نظر گرفته شده بود که البته این تاریخ تا 20 شهریورماه تمدید شد و بر اساس آخرین تصمیم گیری هم 28 شهریورماه به عنوان پایان مهلت نقل و انتقالات در نظر گرفته شد.
حالا تنها سه روز به پایان آخرین مهلت تمدید شده سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای نقل و انتقالات بازیکنان داخلی باقی مانده است اما از مجموع چهارده تیمی که برای شرکت در رقابتهای لیگ برتر اعلام آمادگی کردهاند تنها پنج تیم ترکیب خود را کامل کرده و قرارداد بازیکنانشان را در سازمان لیگ ثبت کردهاند.
کاله آمل، شهرداری ارومیه، سایپا البرز، آلومینیوم المهدی و بانک کشاورزی تیم هایی هستند که مسئولان آنها ترکیب تیم خود را در سازمان لیگ فدراسیون والیبال به ثبت رساندهاند این در حالی است که هنوز تیمهای پیکان تهران، شهرداری تبریز، پیشگامان کویر یزد، مناطق نفت خیز جنوب، گیتیپسند اصفهان، باریج اسانس کاشان، کرمان، گنبد و پتروشیمی هنوز اقدامی در این زمینه انجام ندادهاند.
منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تا به امروز دو بار و به ناچار زمان پایان فصل نقل و انتقالات و ثبت قراردادها در سازمان لیگ را تغییر دادهایم اما با توجه به زمانی که برای آغاز لیگ در نظر گرفتهایم، تمدید دوباره این زمان غیر منطقی است.
وی با تاکید دوباره بر اینکه ثبت نشدن قرارداد بازیکنان تیمها در سازمان لیگ به معنای انصراف آنها از مسابقات است، یادآور شد: تیمهای باقی مانده باید ظرف مدت زمان باقی مانده اقدام به ثبت قرارداد بازیکنان خود در سازمان لیگ کنند. فعلا تصمیمی برای تمدید مهلت نداریم . البته نتیجه نهایی دراین زمینه روز یکشنبه مشخص میشود چون قرار است در مورد افزایش سهمیه لیگ برتری تیمها تصمیم گرفته شود که در این صورت فصل نقل و انتقالات و زمان ثبت قراردادها تمدید میشود.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: برای نقل و انتقال و جابهجایی بازیکنان خارجی تیمها تا 28 مهرماه مهلت در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور از 27 مهرماه آغاز میشود.
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