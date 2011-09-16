ثبت نقل و انتقالات 5 تیم در سازمان لیگ والیبال/ سه روز مهلت برای 9 تیم دیگر

به گزارش خبرنگار مهر، در اعلام اولیه سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای نقل و انتقالات تیم‎های شرکت کننده در فصل جدید مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور، 12 شهریورماه به عنوان آخرین زمان برای جابه جایی بازیکنان داخلی و ثبت قرارداد آنها در نظر گرفته شده بود که البته این تاریخ تا 20 شهریورماه تمدید شد و بر اساس آخرین تصمیم گیری هم 28 شهریورماه به عنوان پایان مهلت نقل و انتقالات در نظر گرفته شد.

حالا تنها سه روز به پایان آخرین مهلت تمدید شده سازمان لیگ فدراسیون والیبال برای نقل و انتقالات بازیکنان داخلی باقی مانده است اما از مجموع چهارده تیمی که برای شرکت در رقابت‎های لیگ برتر اعلام آمادگی کرده‏اند تنها پنج تیم ترکیب خود را کامل کرده و قرارداد بازیکنان‎شان را در سازمان لیگ ثبت کرده‎اند.

کاله آمل، شهرداری ارومیه، سایپا البرز، آلومینیوم المهدی و بانک کشاورزی تیم هایی هستند که مسئولان آنها ترکیب تیم خود را در سازمان لیگ فدراسیون والیبال به ثبت رسانده‎اند این در حالی است که هنوز تیم‏های پیکان تهران، شهرداری تبریز، پیشگامان کویر یزد، مناطق نفت خیز جنوب، گیتی‎پسند اصفهان، باریج اسانس کاشان، کرمان، گنبد و پتروشیمی هنوز اقدامی در این زمینه انجام نداده‎اند.

منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: تا به امروز دو بار و به ناچار زمان پایان فصل نقل و انتقالات و ثبت قراردادها در سازمان لیگ را تغییر داده‎ایم اما با توجه به زمانی که برای آغاز لیگ در نظر گرفته‎ایم، تمدید دوباره این زمان غیر منطقی است.

وی با تاکید دوباره بر اینکه ثبت نشدن قرارداد بازیکنان تیم‎ها در سازمان لیگ به معنای انصراف آنها از مسابقات است، یادآور شد: تیم‎های باقی مانده باید ظرف مدت زمان باقی مانده اقدام به ثبت قرارداد بازیکنان خود در سازمان لیگ کنند. فعلا تصمیمی برای تمدید مهلت نداریم . البته نتیجه نهایی دراین زمینه روز یکشنبه مشخص می‌شود چون قرار است در مورد افزایش سهمیه لیگ برتری تیم‎ها تصمیم گرفته شود که در این صورت فصل نقل و انتقالات و زمان ثبت قراردادها تمدید می‎شود.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال خاطرنشان کرد: برای نقل و انتقال و جابه‏جایی بازیکنان خارجی تیم‎ها تا 28 مهرماه مهلت در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور از 27 مهرماه آغاز می‏شود.