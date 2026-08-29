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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

پلوسی: آمریکا در جنگ علیه ایران به هیچ هدف راهبردی دست نیافت

پلوسی: آمریکا در جنگ علیه ایران به هیچ هدف راهبردی دست نیافت

رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا اذعان کرد که کشورش پس از گذشت شش ماه و صرف میلیاردها دلار در جنگ علیه ایران هنوز به یک هدف راهبردی دست نیافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، نانسی پلوسی، رئیس سابق مجلس نمایندگان آمریکا در پستی در ایکس ضمن انتقاد از رویکرد دولت ترامپ در جنگ علیه ایران نوشت: اکنون شش ماه است که از جنگ غیرقانونی ترامپ علیه ایران می‌گذرد - یک اشتباه فاجعه‌بار که جان ۱۹ سرباز را گرفته و بیش از ۷۵۰ زخمی بر جای گذاشته است.

وی افزود: پس از گذشت شش ماه و صرف میلیاردها دلار، عملیات «شکست حماسی» هنوز به یک هدف راهبردی واحد دست نیافته است.

پلوسی در این پیام به کنایه از عبارت «شکست حماسی» استفاده کرده تا بر شکست ترامپ در این جنگ و تجاوز علیه ایران تاکید کند.

پیش از این نیز چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا گفته بود: ۶ ماه از زمانی که ترامپ جنگی را علیه ایران به راه انداخت که نیروهای مسلح ما را به خطر انداخت، سپری می شود. شش ماه از زمانی که ترامپ جنگی را شعله‌ور کرد که باعث افزایش نجومی قیمت سوخت و بی‌ثباتی جهان شد، می‌گذرد. دولت ترامپ دروغ‌های آشکاری درباره شکست خود در مسئله ایران منتشر می‌کند، در حالی که واقعیت این است که ایران پس از شش ماه تنگه هرمز را تحت کنترل خود دارد.

کد مطلب 6931417

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