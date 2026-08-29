  1. سیاست
  2. سیاست خارجی
۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

عراقچی: مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را می‌پردازند

عراقچی: مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را می‌پردازند

وزیرامور خارجه کشورمان با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را می‌پردازند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: بر اساس اطلاعات و ارزیابی‌های اطلاعاتی ما، تلاش‌های گسترده‌ای برای دستکاری و جهت‌دهی به بازارهای انرژی در جریان است. برخی عناصر دولت آمریکا با استفاده از رسانه‌های ساده‌لوح و زودباور، درصدد تأثیرگذاری بر قیمت‌ها برای کسب منافع شخصی و در عین حال، گرفتار نگه داشتن رئیس‌جمهور آمریکا در جنگی هستند که در آن شکست خورده است.

وی گفت: بازیگران همسو با اسرائیل نیز با ارائه ارزیابی‌های خوش‌بینانه و غیرواقع‌بینانه، به دنبال ترویج و تشویق ادامه جنگ هستند.

وزیر خارجه افزود: مصرف‌کنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را می‌پردازند.

کد مطلب 6931407
نفیسه عبدالهی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها