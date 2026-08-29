به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: بر اساس اطلاعات و ارزیابیهای اطلاعاتی ما، تلاشهای گستردهای برای دستکاری و جهتدهی به بازارهای انرژی در جریان است. برخی عناصر دولت آمریکا با استفاده از رسانههای سادهلوح و زودباور، درصدد تأثیرگذاری بر قیمتها برای کسب منافع شخصی و در عین حال، گرفتار نگه داشتن رئیسجمهور آمریکا در جنگی هستند که در آن شکست خورده است.
وی گفت: بازیگران همسو با اسرائیل نیز با ارائه ارزیابیهای خوشبینانه و غیرواقعبینانه، به دنبال ترویج و تشویق ادامه جنگ هستند.
وزیر خارجه افزود: مصرفکنندگان آمریکایی هزینه واقعی این وضعیت را میپردازند.
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