بعثت ملت ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: «پس ‌از این هم اگر حادثه‌ای برای کشور به وجود بیاید، خدای متعال این مردم را برای مقابله با آن مبعوث خواهد کرد و مردم کار را تمام می‌کنند.» رهبر شهید انقلاب اسلامی کلامی که در طلیعه این یادداشت مطرح شد جمله‌ای از منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی است که در آخرین سخنان گهربارشان خطاب به ملت شریف ایران اسلامی بیان کردند. اگر به محتوای این کلام دقت داشته باشیم به این مهم خواهیم رسید: رهبر شهید، افق انقلاب اسلامی را که نیاز به ساعت‌ها تحلیل و بررسی دارد در یک جمله جهت بصیرت مردم ارائه کرده بودند.

این کلام رهبر شهید در اصل به ماهیت این انقلاب و نظام مقدس گرایش پیدا می‌کند؛ نظام ایران اسلامی یک نظام دموکراسی است و در آن مردم صاحبان قدرت و حکومت مطرح می‌شوند؛ مردمی که ارزش‌های اصیل اسلامی را در قالب نظامی سیاسی برگزیده‌اند و تعریف نوین از سیاست دینی را در نقض سکولاریسم مطرح کردند و بدین ترتیب نظام سیاسی اسلامی با رهنمودهای معمار کبیر انقلاب تاسیس و استمرار و مدیریت آن توسط رهبر شهید و مردم تاکنون انجام شد. نظام جمهوری اسلامی ایران یک درون‌مایه اساسی دارد.

این نظام معطوف به یک شخص خاص نیست بلکه این نظام، مکتبی است یا بهتر بگوییم همچون چشمه‌ای زلال و در جوشش است که از ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ با سرنگونی دستگاه حکومتی منحوس پهلوی توسط مردم ایجاد و به حول و قوه الهی تاکنون با قدرت و مستحکم طی طریق مبانی مکتبی خویش را پیش گرفته است و با زعامت رهبری فکور با بینش فقهی و سیاسی در محور مهم‌ترین اصل ـ به نام ولایت مطلقه فقیه ـ سی و اندی سال حکمرانی خویش را مستمر داشته است. امام عزیز شهید افق این نظام را قبل از شهادت ترسیم کردند و تکلیف الهی و سیاسی و اجتماعی مردم را عرضه داشتند. با عنایت به سناریویی که دشمنان انقلاب ـ در راس آن استکبار جهانی و اسرائیل غاصب ـ نسبت به فرو ریختن ساختار حکومت و نابودی جمهوری اسلامی مد نظر داشتند، اما همیشه غافل از روح ملکوتی این انقلاب که حاصل خون مطهر شهدای گرانقدر است و با خون خویش نظام را بیمه کرده‌اند، جنگی را علیه ملت شریف تحمیل کردند تا بدین ترتیب ایران را همچون سایر کشورها تجزیه و در سیطره مستعمرات خویش ثبت کنند.

اما مردم...

مردم با الهام گرفتن از این آینده‌نگری رهبر شهید با قدرت، کشوری را که زیر حملات سنگین موشکباران دشمن واقع شده بود با به خطر انداختن جان خویش حفظ کردند و کشور با تعبیر استراتژیک «رهبری مردم» اداره شد و مردم، سیلی محکمی بر ابرقدرت نخست جهان نواختند و به او نشان دادند: «اینجا ایران است. مهد شیرانی که دشمن را در جنگ تکه تکه می‌کنند و این امر خطیر و تاریخی در کتاب تاریخ جهان از مقاومت ملت ایران جهت مطالعه و عبرت آیندگان ثبت شد.» بعد از این واقعه کبیر و افتخارآمیز، ملت حضور فعال خویش را در میادین و خیابان‌های اصلی شهرها در جهت توطئه نفوذی‌ها و منافقین به دست گرفتند و هر شب سیلی‌های متعددی را در جهت خنثی‌سازی توطئه‌ها به طرف مقابل می‌زنند. حضور گسترده و تاریخی شبانه مردم اهمیت و کارکرد خاص و دربر دارنده دروس ذیل‌الذکر است:

۱) بازدارندگی سیاسی و امنیتی. ۲) تقویت انسجام اجتماعی و هویت ملی. ۳) ایجاد آرامش روانی جمعی. ۴) امر به معروف و نهی از منکر. ۵) عبادت اجتماعی و شعائر الهی.۶) برکات معنوی فردی و جمعی.

آنچه می‌توان در سطح کلان بحث، عنوان کرد حضور مردم و اتحاد و همبستگی آنها و تمسک به آیه شریفه «وَاعتَصِموا بِحَبلِ اللَّهِ جَمیعا وَلا تَفَرَّقوا» چنگ زدن به ریسمان الهی و پرهیز از تفرقه و صدای واحد است. حال باید دانست چطور این وحدت و همبستگی را سازماندهی و حفظ کرد؟ مردم قهرمان و ولایتمدار ایران اسلامی رکن اصلی حکومت جمهوری اسلامی ایران هستند و مسئولان محترم ـ خاصه سران معزز قوا ـ خادمان این ملت هستند و باید به مطالبات و انتظارات آنها و در راس آن وضعیت معیشت، استماع و ارائه طریق داشته باشند. با رویداد به وقوع پیوسته، دشمن سناریوهای گوناگونی را حتی در تجمعات شبانه دارد و مردم عزیز با بصیرت کافی این نهضت مقدس را ادامه می‌دهند. اگر نگاهی به محتوای تجمعات از ابتدا تاکنون داشته باشیم کلیدواژه اصلی شور بود و باید تقویت شود چرا که «شور حماسی» در کل بسیار عالی است.

اگر حوادث و راهپیمایی اول انقلاب را مد نظر داشته باشیم بن‌مایه حرکت مردم، بصیرت‌افزایی و آگاهی از رهبران نهضت انقلاب بود. پس حرکت اصلی حفظ تعادل شور حماسی در کنار بصیرت‌افزایی و تلمذ در محضر مادحین انقلابی عزیز و سخنرانان قوی در سطح تجمعات کشور است. اگر تعادل را حفظ کنیم قطعا دشمن در گام دوم خویش هم شکست خواهد خورد. امروز دشمن با تاکتیک ویژه در سطح تجمعات روی ارزش‌های اصیل و اساسی ما نظیر حجاب و... معطوف شده و بدین ترتیب باب اختلاف را میان گروه‌های مردمی گشوده است. اما باید بدانیم حفظ و استمرار این تجمعات قوی و غرورآفرین در گرو احترام و عزت به تمام گروه‌های مردمی است.

پیشنهادات تجمعات عمومی در سطح کشور

گاهی می‌توان در حفظ تنوع و جلوگیری از یک‌نواختی تجمعات پیشنهادات ذیل را به مرحله اجرا گذاشت: ۱) آماده‌سازی پلاکاردهای دست‌نویس. ۲) همخوانی سرودها. ۳) تناسب فضای عزاداری. ۴) رعایت حقوق شهروندان و زمان‌بندی صوت. ۵) پرهیز از شعارهای تفرقه‌آمیز. ۶) توزیع حضور مداحان شاخص. ۷) استفاده از ظرفیت نوجوانان دختر. ۸) توجه به آثار وطن‌دوستانه. ۹) تنوع در شیوه‌های حضور مردمی. ۱۰) نظارت نامحسوس بر امنیت تجمعات. ۱۱) توسل و دعا برای فرج و پیروزی رزمندگان. اما مطلب آخر و مهم درباره زمزمه‌هایی است که در جهت جمع‌ شدن تجمعات شبانه شنیده می‌شود. این تجمعات تا زمان دستور رهبر انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله امام سیدمجتبی حسینی‌خامنه‌ای ادامه خواهد داشت و تنها مقام رسمی کشور که چنین اختیاری را در اتمام تجمعات شبانه کشور دارد، ایشان هستند.