به گزارش خبرنگار مهر، رضا حاجی‌پور بعدازظهر شنبه در ششمین روز هفته دولت که با هدف گرامیداشت هفته دولت در شهرستان آمل برگزار شد، با تأکید بر اینکه اقدامات صورت‌گرفته در سطح شهر و روستاها حاصل یک خرد جمعی است، اظهار کرد: حجم گسترده اقدامات و پروژه‌های اجرا شده در حوزه‌های مختلف شهرستان، حاصل یک اتفاق گذرا نیست، بلکه نتیجه همراهی، مشورت و همفکری بدنه مدیریتی و کارشناسی شهرستان است.

وی با اشاره به فضای حاکم بر شهرستان آمل افزود: امروز خوشبختانه با تعامل سازنده فرماندار، ائمه جمعه و مجموعه مدیران دستگاه‌های اجرایی، فضای بسیار مطلوبی برای خدمت‌رسانی به مردم فراهم شده است که امیدواریم این وحدت رویه و همدلی، با قوت و انسجام بیشتری تداوم یابد.

نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر، هفته دولت را فرصتی مغتنم برای بازخوانی سیره شهیدان در خدمت بی‌منت دانست و تصریح کرد: دولتمردان شهید با تکیه بر روحیه انقلابی و جهادی، الگوی بی‌بدیلی از خدمتگزاری را از خود به یادگار گذاشتند که امروز باید سرلوحه کار مسئولان باشد.

حاجی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و تاریخی منطقه از جمله مجموعه نساجی بابکان، خاطرنشان کرد: این‌گونه مجموعه‌ها در گذشته نقش بی‌بدیلی در ایجاد اشتغال و رونق تولید منطقه ایفا کرده‌اند؛ لذا وظیفه امروز ما این است که با اجرای طرح‌های ماندگار و زیرساختی، همان مسیر خدمت و توسعه را برای نسل‌های آینده هموار کنیم.

وی با قدردانی از زحمات اعضای شوراهای اسلامی شهر، استاندار مازندران، فرمانداران، بخشداران و شهرداران استان گفت: اقدامات عمرانی و خدماتی که امروز در نقاط مختلف شهرستان در حال اجراست، در صورت تداوم این همدلی، آثار و برکات آن در سالیان متمادی برای مردم باقی خواهد ماند.

۹۷۵ میلیارد تومان پروژه زیرساختی در بخش دشت‌سر دابودشت به بهره‌برداری رسید

بخشدار دابودشت از افتتاح و بهره‌برداری از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی در سطح روستاهای این بخش با اعتباری بالغ بر ۹۷۵ میلیارد تومان خبر داد.

حیدری بخشدار دشت سر در آیین افتتاح طرح‌های عمرانی ضمن قدردانی از پیگیری‌های مسئولان ارشد شهرستان، اظهار کرد: پروژه‌های زیرساختی بخش دشت‌سر با هم‌افزایی فرمانداری ویژه آمل، پیگیری‌های نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان اجرایی شده است.

وی با اشاره به ماهیت پروژه‌های اجرا شده، تصریح کرد: اولویت اصلی در این طرح‌ها، تقویت زیرساخت‌های پایدار به‌ویژه در حوزه برق‌رسانی و اصلاح شبکه سیم‌کشی در تمامی روستاهای تابعه بخش بوده است که با هدف ارتقای پایداری شبکه توزیع برق به سرانجام رسید.

بخشدار دابودشت همچنین از تجهیز ناوگان خدماتی سه روستای این بخش خبر داد و افزود: با هدف تسریع در روند خدمت‌رسانی و بهبود وضعیت مدیریت پسماند و خدمات عمومی، سه دستگاه خودروی نیسان به دهیاری‌های نوده، آهنگرکلای دشت‌سر و پاشاکلا تحویل داده شد.

حیدری با تأکید بر استمرار فعالیت‌های عمرانی خاطرنشان کرد: با وجود محدودیت‌های اعتباری در سطح ملی، روند توسعه زیرساخت‌های شهرستان و بخش دشت‌سر با قدرت و قاطعیت ادامه دارد و اجازه نخواهیم داد خللی در مسیر توسعه منطقه ایجاد شود.

وی با اشاره به عملکرد حوزه زیرسازی و آسفالت، گفت: تاکنون بیش از ۱۵۵ هزار مترمربع عملیات زیرسازی و جاده‌سازی در روستاها انجام شده است و در گام بعدی با همکاری و مساعدت مسئولان استانی و شهرستانی، تأمین بودجه لازم برای آسفالت این مسیرها جهت رفع دغدغه‌های تردد اهالی در دستور کار قرار دارد.