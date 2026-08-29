۱۳۰ دختر فرهیخته سمنانی در دوره «دختران حاج قاسم» مشهد گردهم آمدند

حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری دوره «دختران حاج قاسم» با حضور دختران فرهیخته و فعالان تشکل‌های دخترانه استان در مشهد مقدس خبر داد و بیان کرد: ۱۳۰ نفر در این دوره حضور داشتند.

وی افزود: این دوره با با حضور حجت‌الاسلام راجی مدیر اندیشکده راهبردی سعدا و مشارکت تشکل‌های دخترانه از شهرستان های شاهرود، گرمسار، میامی، سرخه و مهدیشهر و به همت قرارگاه نوجوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان برگزار شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان، ادامه داد: این دوره با رویکرد خونخواهی رهبر شهید و با هدف ارتقای مهارت‌های حل مسئله، تقویت کار تشکیلاتی و توانمندسازی دختران فعال فرهنگی استان برگزار شد و ۱۳۰ نفر از دختران فرهیخته و دغدغه‌مند در آن حضور داشتند.

قنبری تصریح کرد: در این دوره موضوعاتی همچون حل بوم‌های امید آفرینی، تبیین گفتمان خونخواهی و گفت‌وگو پیرامون جایگاه زن مسلمان در اندیشه امامین انقلاب مورد توجه قرار گرفت.

وی اضافه کرد: امروز دختران نوجوان و جوان، بخش مهمی از جریان فرهنگی و اجتماعی جامعه هستند و برگزاری چنین دوره‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه ای فعال، مسئله محور و امید آفرینی از دختران مؤمن و توانمند در استان سمنان باشد.