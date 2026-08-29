به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن بعد از ظهر شنبه در آیین بهره‌برداری پروژه‌های عمرانی و شهری شهرستان لنگرود، اظهار کرد: در هفته دولت امسال یک‌هزار و ۶۷۹ میلیارد تومان پروژه با ۲۴۸ پروژه در شهرستان لنگرود به بهره‌برداری رسید که از لحاظ ارزش ریالی حدود ۹ درصد نسبت به هفته دولت سال گذشته با یک‌هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان افزایش داشته است.

فرماندار لنگرود با اشاره به اجرای این پروژه‌ها در شرایط جنگ تحمیلی اخیر، تصریح کرد: این افزایش اعتبار و تعداد پروژه‌ها در شرایطی انجام شد که کشور درگیر جنگ بود و بسیاری از همین پروژه‌ها در ایام جنگ در حال اجرا و بهره‌برداری بودند.

وی با بیان اینکه ۲۲۹ پروژه مربوط به حوزه برق و شهرداری در این ایام به بهره‌برداری رسید، اذعان کرد: مجموع اعتبار هزینه‌شده برای این پروژه‌ها ۳۷۱ میلیارد تومان بوده است.

آسفالت ۲۴ کیلومتر راه روستایی و ساماندهی شالیزارها

گلشن از آسفالت معابر ۱۲ روستا با اعتبار ۸۰ میلیارد تومان، آسفالت ۲۴ کیلومتر راه روستایی با اعتبار ۱۲۲ میلیارد تومان و اجرای پروژه تجهیز و یکپارچه‌سازی اراضی شالیزاری به عنوان بخشی از مهم‌ترین پروژه‌های شهرستان نام برد و گفت: حدود ۱۴۰ هکتار از اراضی شالیزاری در این طرح تجهیز و یکپارچه‌سازی شده و ۵۲ درصد شالیزارهای لنگرود در این زمینه ساماندهی شده‌اند.

فرماندار لنگرود همچنین با اشاره به وجود حدود ۱۰ هزار هکتار شالیزار در این شهرستان عنوان کرد: اجرای پروژه‌های ورزشی، مدارس و آموزشی، بهداشتی و درمانی نیز در دستور کار است.

کارخانه کمپوست لنگرود به ۷۰ درصد پیشرفت رسید

وی با تاکید بر اینکه تکمیل کارخانه کمپوست یکی از پروژه‌های مهم شهرستان است، بیان کرد: این پروژه که چهار سال تعطیل بود، با پیگیری‌ها و تلاش‌های انجام‌شده مجدداً فعال شده و اکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

گلشن با قدردانی از پیگیری‌های مهرداد لاهوتی، نماینده مردم لنگرود در مجلس، شهردار و شورای شهر لنگرود، افزود: در سفر آتی رئیس‌جمهور ۵۰۰ میلیارد تومان برای کارخانه کمپوست، تصفیه‌خانه و ساماندهی محل آن درخواست شده است.

وی با اشاره به پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب لنگرود اظهار کرد: این پروژه که در دهه فجر با حضور استاندار کلنگ‌زنی شد، اکنون ۱۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و برای اجرای آن یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

فرماندار لنگرود ادامه داد: اعتبارات این پروژه از محل ماده ۵۶، اعتبارات ملی و همچنین مولدسازی تأمین شده است.

گلشن انتقال آب شرب از لاهیجان به لنگرود را از دیگر پروژه‌های مهم شهرستان دانست و گفت: این پروژه با اعتبار ۳۰۰ میلیارد تومان آغاز شده و با توجه به مشکل آب شرب شهرستان، اجرای آن اهمیت زیادی دارد. همچنین با پیگیری نماینده شهرستان، مقرر شده بخشی از اعتبار مورد نیاز این پروژه از قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش تأمین شود.

نیاز ۲ هزار میلیارد تومانی برای تکمیل کنارگذر لنگرود

وی در ادامه به پروژه تکمیل کنارگذر لنگرود و دو تقاطع غیرهمسطح در شلمان و ورودی شهر لنگرود اشاره کرد و گفت: تکمیل این پروژه‌ها به حدود ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تاکنون نزدیک به ۶۰۰ میلیارد تومان برای آنها هزینه شده است.

فرماندار لنگرود خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم این پروژه‌ها را با قیمت روز اجرا کنیم، هزینه اجرای آنها به حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

گلشن همچنین با تبریک فرارسیدن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، بر ضرورت وحدت و انسجام در جامعه تأکید کرد و گفت: پیامبر اکرم (ص) پیامبر رحمت و گذشت بودند و سیره ایشان باید سرلوحه خدمتگزاری به مردم قرار گیرد.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای هفته دولت، شهیدان رجایی و باهنر، شهید آیت‌الله رئیسی و شهدای شهرستان لنگرود، از خانواده‌های شهدا که در این مراسم حضور داشتند نیز تجلیل کرد.