مشارکت مردم در طرح سرشماری زمینه توسعه کرمان را فراهم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل نجار گفت: آمار دقیق پایه و اساس هر نوع برنامه ریزی است بنابراین مشارکت گسترده مردم در اجرای طرح سرشماری نفوس و مسکن می تواند زمینه توسعه و تعالی هر منطقه را فراهم کند.

نجار بیان داشت: برآورد اولیه نشان می دهد که در این طرح از 782 هزار خانوار استان کرمان سرشماری به عمل آید که تقریبا جمعیت ساکن کرمان هستند.

وی بر دقت و هوشیاری مردم برای شناسایی ماموران سرشماری تاکید کرد و گفت: هر مامور کارت شناسایی مشخص دارد که تنها با استفاده از آن کارت شناسایی می تواند سرشماری را انجام دهد.

مقام عالی دولت در کرمان ابراز داشت: مدیران دستگاه های اجرایی همه توان خود را برای هرچه بهتر برگزار شدن این طرح به کار خواهند گرفت.

