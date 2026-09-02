دومین حمله مشکوک به شبکه برق آلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، پلیس آلمان اعلام کرد یک پست برق در نزدیکی شهر کلن هدف یک اقدام خرابکارانه قرار گرفته است.
به گفته سخنگوی پلیس، با توجه به وضعیت فعلی تحقیقات، این حادثه نقص فنی نبوده و احتمالاً اقدامی عمدی و مجرمانه بوده است. این حادثه شامگاه سهشنبه در منطقه راین-ارفت رخ داد و بر اثر یک اتصال کوتاه، چند خط انتقال برق از کار افتادند؛ با این حال برق عمومی منطقه قطع نشد.
شرکت انتقال برق Amprion نیز وقوع این حادثه در نزدیکی پست برق رومرشکیرشن را تأیید کرد و گفت تجهیزات مربوط به خطوط تغذیه نیروگاههای آسیب دیدهاند، اما پایداری شبکه در تمام مدت حفظ شده است.
این حادثه تنها یک روز پس از اقدام خرابکارانه دیگری علیه تأسیسات برق یک نیروگاه بزرگ در براندنبورگ رخ داده است. مقامهای آلمانی میگویند افراد ناشناس با استفاده از ابزارهای پرتابی باعث اتصال کوتاه در یک خط فوقپرفشار در نزدیکی نیروگاه یِنشوالده شدند.
همچنین روز چهارشنبه در ایستگاه قطار آگسبورگ انفجاری رخ داد که بر اثر آن دستکم دو نفر جراحات جزئی دیدند. علت انفجار هنوز مشخص نیست و کارشناسان مواد منفجره در حال بررسی محل هستند.
پلیس هنوز ارتباطی میان این سه حادثه اعلام نکرده و تحقیقات درباره عاملان و انگیزه احتمالی آنها ادامه دارد.
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