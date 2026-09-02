کامران طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آسمان استان از امروز تا پایان هفته صاف، گاهی کمی ابری همراه با وزش باد پیش بینی میشود.
وی ادامه داد: وزش باد به ویژه در ساعات بعدازظهر و شب گاهی شدید و به صورت تندباد و توفان لحظهای خواهد بود.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: وزش باد در نواحی شرقی و شمالی استان از شدت بیشتری برخوردار بوده و با خیزش گردوخاک محلی و موقتی همراه است.
طهماسبی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق استان به ویژه نیمه شرقی اصفهان ۲ تا سه درجه سلسیوس کاهش دارد، افزود: این روند در سطح استان تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.
وی خاطرنشان کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) در گرمترین ساعات امروز به ۳۸ درجه سلسیوس بالای صفر و کمینه آن بامداد فردا به ۱۷ درجه سلسیوس بالای صفر میرسد.
کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی اصفهان اضافه کرد: خور و بیابانک با بیشینه دمای ۴۲ درجه سلسیوس بالای صفر و بویین میاندشت با دمای هفت درجه سلسیوس بالای صفر به ترتیب گرمترین و خنکترین مناطق استان ثبت شدند.
نظر شما