به گزارش خبرنگار مهر، ایوب هلاکو ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با پیگیریهای انجامشده و استفاده از منابع مختلف بانکی، تفاهمنامهها و تسهیلات تبصرهای، روند پرداخت تسهیلات به تعاونیهای استان شتاب گرفت و در مجموع بیش از ۳۴۵ میلیارد تومان تسهیلات به این بخش پرداخت شد.
وی افزود: یکی از اقدامات مهم در این مدت، فعالسازی تعاونیهایی بود که سالها غیرفعال بودند و تلاش شد با استفاده از ظرفیتهای مردمی و منابع موجود، زمینه بازگشت این تعاونیها به چرخه فعالیت اقتصادی فراهم شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: در همین راستا، برای تعاونیهای عمرانی که با اتکا به سرمایههای خرد مردم و ظرفیت دهیاریها فعالیت میکنند، ۲۶ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۱۱ میلیارد تومان دیگر نیز برای نوسازی تجهیزات و امکانات این تعاونیها در نظر گرفته شده است.
هلاکو با اشاره به ظرفیت صادراتی تعاونیهای گلستان گفت: ۴۵ تعاونی استان در سال ۱۴۰۴ در مجموع ۳۴ میلیون دلار صادرات داشتند و محصولات مختلفی از جمله میوه خشک، خرما، کیف و کفش، فرش، صنایع دستی، محصولات چوبی، میگو و برخی محصولات پلاستیکی را به بازارهای خارجی صادر کردند.
وی مقصد بخشی از این صادرات را کشورهای آسیای میانه و اروپا عنوان کرد و گفت: توسعه صادرات تعاونیها علاوه بر ایجاد بازار برای تولیدات استان، میتواند در تأمین منابع ارزی و تقویت جایگاه بخش تعاون در اقتصاد گلستان مؤثر باشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان همچنین به اقدامات انجامشده در حوزه نظارت بر تعاونیها اشاره کرد و گفت: بازدیدهای نظارتی تنها با هدف نظارت انجام نمیشود، بلکه فرصتی برای شناسایی مشکلات تعاونیها و کمک به مدیران آنها برای رفع موانع فعالیت است.
هلاکو افزود: در همین چارچوب، مشکلات برخی تعاونیهای دارای مسائل قدیمی در حوزههای مختلف، از جمله تعاونیهای مسکن، مورد بررسی قرار گرفت و برای حسابرسی ۱۲ تعاونی نیز با استفاده از کارشناسان رسمی دادگستری اقدام شد که اعتبارات این بخش از سوی وزارت تعاون تأمین شده است.
وی با اشاره به همکاری دستگاههای قضایی و اجرایی برای حل مشکلات تعاونیهای مسکن بیان کرد: در این زمینه، همکاری دادگستری و ادارهکل راه و شهرسازی استان به رفع بخشی از مشکلات تعاونیهایی که سالها با چالش مواجه بودند، کمک کرده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان از پیگیری برای تأمین زمین مورد نیاز تعاونیهای مسکن نیز خبر داد و گفت: موضوع تأمین زمین برای اجرای طرحهای مسکن تعاونیها در دستور کار قرار دارد تا با همکاری دستگاههای مرتبط، زمینه ساخت واحدهای مسکونی برای اعضای این تعاونیها فراهم شود.
هلاکو با اشاره به برنامههای این ادارهکل برای احیای تعاونیهای غیرفعال اظهار کرد: بخشی از تعاونیهایی که سالها فعالیت نداشتند، در دوره جدید مدیریت بخش تعاون دوباره فعال شدهاند و این روند با هدف استفاده از ظرفیت تعاونیها برای ایجاد اشتغال، درآمد و مشارکت اقتصادی مردم ادامه خواهد داشت.
وی افزود: در حوزه تعاونیهای مرزنشین نیز اقدامات حمایتی انجام شده و بخشی از کارتهای مبادلات مرزی که سالها غیرفعال بودند، تمدید یا صادر شدهاند تا ظرفیت تجارت مرزی و مشارکت اقتصادی مرزنشینان تقویت شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان ادامه داد: در سال ۱۴۰۵ نیز حمایت از تعاونیها با جدیت دنبال میشود و حدود ۲۶۲ میلیارد تومان تسهیلات از محل منابع مختلف برای معرفی تعاونیها به بانکها در نظر گرفته شده است که امیدواریم با همکاری نظام بانکی، روند پرداخت این تسهیلات تسریع شود.
هلاکو همچنین از حضور تعاونیهای گلستان در نمایشگاه بینالمللی عشقآباد خبر داد و گفت: برای حمایت از حضور تعاونیهای استان در این نمایشگاه، بخشی از هزینههای مشارکت آنها تأمین شد تا ظرفیتهای تولیدی و صادراتی تعاونیهای گلستان در بازارهای منطقه معرفی شود.
وی با اشاره به عملکرد صادراتی تعاونیها در سال ۱۴۰۵ نیز گفت: از ابتدای امسال تاکنون تعاونیهای استان حدود ۱۰ میلیون دلار صادرات داشتهاند و تلاش میشود با تقویت بخش بازرگانی و توسعه بازارهای هدف، این رقم افزایش یابد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان در بخش دیگری از سخنان خود از معرفی چهار تعاونی استان به عنوان تعاونیهای برتر ملی خبر داد و گفت: این تعاونیها در حوزههای کشاورزی، مسکن و فعالیتهای عمرانی موفق به قرار گرفتن در جمع تعاونیهای برتر کشور شدهاند.
هلاکو تأکید کرد: رویکرد اصلی در سال ۱۴۰۵، تقویت مشارکت مردم در اقتصاد و استفاده از ظرفیت بخش تعاون برای ایجاد اشتغال و درآمد پایدار است و در این مسیر، فعالسازی تعاونیهای غیرفعال، توسعه صادرات، حمایت مالی و رفع مشکلات حقوقی و اجرایی تعاونیها با جدیت دنبال خواهد شد.یک نکته مهم: در متن گفتاری، چند عدد و عبارت بههمریخته بود؛ بنابراین برای جلوگیری از انتشار آمار نادرست، مواردی مثل «۵۴ شهرستان»، «۷۵۰ نفر عضو» و برخی ارقام مسکن را وارد خبر نکردم.
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