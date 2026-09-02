به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی هدایت صبح چهارشنبه در جمع مدیران و کارکنان بنیاد مسکن سیستان و بلوچستان، با قدردانی از تلاش‌های مجموعه بنیاد مسکن این استان اظهار کرد: بخش قابل‌توجهی از مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن، به‌ویژه در زاهدان، در مسیر رفع قرار گرفته است و با تحقق مصوبات و تعهدات صورت‌گرفته، شاهد شتاب‌گیری روند اجرای پروژه‌ها و اتفاقات مثبت در آینده نزدیک خواهیم بود.

معاون بنیاد مسکن و عمران شهری بنیاد مسکن، تأمین منابع، استفاده از ظرفیت صندوق، کمک‌های بلاعوض، آماده‌سازی پروژه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت‌های سازمان ملی را از مهم‌ترین موضوعات بررسی‌شده در این سفر عنوان کرد و گفت: بخشی از مسائل در سطح ملی و بخشی نیز از طریق اداره‌کل بنیاد مسکن استان و شورای مسکن پیگیری می‌شود.

هدایت با تأکید بر ضرورت تسریع در تکمیل پروژه‌های نهضت ملی مسکن در زاهدان و سراوان، هدف اصلی را تکمیل هرچه سریع‌تر واحدها و تحویل آن‌ها به متقاضیان دانست و افزود: بنیاد مسکن کشور برای رفع موانع و تسهیل این روند در کنار استان خواهد بود.

وی همچنین از برنامه بنیاد مسکن برای تعریف محلات الگو خبر داد و بیان کرد: در این محلات، خدمات زیربنایی و روبنایی در کنار احداث واحدهای مسکونی دیده می‌شود و می‌توان از این ظرفیت برای توسعه هدفمند و درونی شهرها و ایجاد محیط‌های مناسب برای سکونت استفاده کرد.