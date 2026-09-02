توسعه صادرات محصولات با ارزش افزوده راهبرد اقتصادی استان اردبیل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، بهروز خلیلی در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان اظهار کرد: در سال گذشته، ۲۷۸میلیون دلار صادرات از استان انجام شده و در همین مدت ۱۹۱میلیون دلار واردات به ثبت رسیده است.
وی افزود: همچنین در ۵ ماهه نخست سال جاری، ۱۰۰میلیون دلار صادرات صورت گرفته که ۸۰درصد آن از مبدأ گمرکات استان ثبت شده است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل با بیان اینکه در ۵ ماهه نخست امسال ۹۰میلیون دلار واردات تکنولوژی و مواد اولیه انجام شده که ۴۰درصد آن از مبدأ گمرکات استان بوده است، گفت: استفاده از ظرفیت خط اعتباری ۴ تا ۶ ماهه فرصت مناسبی برای تأمین نیازهای تولیدی و توسعه ظرفیتهای وارداتی استان فراهم میکند.
خلیلی با اشاره به انتخاب استان اردبیل بهعنوان هاب صادرات محصولات دانشبنیان کشور تصریح کرد: سال گذشته ۳۵میلیون دلار صادرات محصولات دانشبنیان از استان انجام شد و در همین راستا، در سفر اخیر استاندار اردبیل به جمهوری آذربایجان مقرر شد شرکتهای دانشبنیان استان در حوزه آبیاری نوین، تجهیزات مدرن، دانش فنی و فناوریهای خود را به این کشور صادر کنند که اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است.
وی همچنین از نهایی شدن اطلس واردات و صادرات استان خبر داد و بیان کرد: با تکمیل این اطلس و مشخص شدن مسیرهای تجاری، میتوان از خامفروشی جلوگیری و صادرات محصولات دارای ارزش افزوده را تقویت کرد و همچنین با هدف توسعه بازارهای صادراتی و معرفی توانمندیهای تولیدی استان، یک نمایشگاه بینالمللی در تقویم سالانه نمایشگاههای استان گنجانده خواهد شد.
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