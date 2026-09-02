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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

در جریان بررسی طرح مقابله با نفوذ؛

امور سجلات و احوال شخصیه از ثبت در سامانه ارتباطات خارجی مستثنی شد

امور سجلات و احوال شخصیه از ثبت در سامانه ارتباطات خارجی مستثنی شد

نمایندگان تصویب کردند که انجام امور سجلات و احوال شخصیه از شمول قانون مربوط به ثبت فعالیت در سامانه برخط ارتباطات خارجی مستثنی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ) و در ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، ماده ۵ این طرح را با ۱۸۰ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر تصویب کردند.

طبق این مصوبه، ثبت فعالیت در سامانه براساس احکام این قانون، جایگزین اخذ مجوز های حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نیست.

انجام امور سجلات و احوال شخصیه، از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.

کد مطلب 6935419
زهرا علیدادی

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