امور سجلات و احوال شخصیه از ثبت در سامانه ارتباطات خارجی مستثنی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز ( چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ) و در ادامه رسیدگی به طرح مقابله با نفوذ سرویس اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای بیگانه، ماده ۵ این طرح را با ۱۸۰ رای موافق، ۵ رای مخالف، ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر تصویب کردند.



طبق این مصوبه، ثبت فعالیت در سامانه براساس احکام این قانون، جایگزین اخذ مجوز های حرفه ای مقرر در قوانین و مقررات دیگر نیست.



انجام امور سجلات و احوال شخصیه، از شمول این قانون مستثنی بوده و نیاز به ثبت در سامانه ندارد.