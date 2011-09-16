افشاگری سرهنگ فراری ارتش سوریه/ هشدار آمریکا به اتباع خود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، تلویزیون دولتی سوریه شب گذشته افشاگری "حسین هرموش" سرهنگ دوم ارتش این کشور را پخش کرد.

وی در این افشاگری گفت: درمورخ 9/6/2011 از ارتش فرار کردم و این به دلیل حوادث خونین خیابانی بود که در آن بسیاری از مردم به وسیله گروههای مسلح کشته شدند. من هرگز در طول خدمت خود در ارتش دستوری برای شلیک به مردم دریافت نکردم و ندیده یا نشنیده ام که فرمانده ای دستور شلیک به مردم را داده باشد.

هرموش افزود: پس از فرارم از ارتش بسیاری از مخالفان با من تماس گرفتند اما پس از گذشت دوماه و نیم یا سه ماه مشخص شد که آنها اهدافی را دنبال می کنند و به من وعده های زیادی دادند که هرگز اجرایی نشد.از جمله این افراد که با من تماس گرفتند "زهیر الصدیق"،"محمد رحال"، "عبدالحلیم خدام" و برخی از شخصیتهای کنگره آنتالیا از جمله "محمد شبک" بودند.

سرهنگ فراری ارتش سوریه گفت: آنها مدام به من می گفتند که چه برنامه ای برای مبارزه با رژیم داری و من به آنها گفتم که برنامه ای ندارم و طرح شما چیست؟ آنها نیز موضوع منطقه حایل میان سوریه و ترکیه را مطرح کردند.

وی بیان کرد: زهیر الصدیق هنگامی که من به ترکیه رفتم با من تماس گرفت و وعده های بسیاری داد که به هیچ یک عمل نکرد و فقط مبلغ هزار دلار و یک کامپیوتر کهنه داد. وی به همراه گروه اخوان المسلمین سوریه سلاح وارد سوریه می کنند که این سلاح ها به شهرهای حماه، ادلب، حمص و لاذقیه فرستاده می شود.

هرموش تصریح کرد: این سلاحها از ترکیه قاچاق می شود و بازرگانانی که کوره راهها را به خوبی می شناسند این سلاحها را قاچاق می کنند.

خبر دیگر از سوریه اینکه وزارت خارجه آمریکا ضمن هشدار به اتباع خود درباره سفر به سوریه از همه شهروندان این کشور خواست که هر چه سریعتر خاک این کشور را ترک کننند.

از سوی دیگر "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد "بشار اسد" رئیس جمهوری سوریه را به عدم وفاداری به تعهدات خود متهم کرد.

دبیرکل سازمان ملل متحد گفت: اسد به وعده هایش عمل نکرده و جامعه بین المللی باید اقدامات یکپارچه ای علیه دمشق انجام دهد.

خبر دیگر اینکه سربازان سوری به سوی یک گشتی لبنانی در منطقه مرزی "المونسه" آتش گشودند که آسیب جزیی به این خودروی نظامی لبنان وارد شد.