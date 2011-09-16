معیار محبوبیت هر مسئولی میزان وابستگی او به ولایت فقیه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد علم الهدی در خطبه های نماز جمعه این هفته مشهد افزود: اگر سخنی مسئولی در قوای سه گانه با محوریت نظام فاصله داشته باشد از میزان محبوبیت او در نزد مردم کاسته می شود.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در جمع اعضای مجلس خبرگان رهبری افزود: این اجلاس دستاوردهای قابل توجهی داشت و نخستین و مهمترین آن رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب بود.

نماینده مردم استان خراسان رضوی در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: رهنمودهای رهبر معظم انقلاب بر دو نوع است یک قسم آنها رهنمودها و فرمایشات ایشان نسبت به جریان ها و مسائل کشور و بخش دوم این رهنمودها راهبردی است.

گفت:‌ این رهنمودها باید به عنوان یک سند در جریان انقلاب و نظام ثبت و ضبط شده و در مقاطع مختلف مورد بازخوانی و تحلیل قرار بگیرد.

خطیب نماز جمعه مشهد تصریح کرد:‌ رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان تحلیل جامعی از استقلال ولی فقیه ارائه کردند که باید مورد مداقه مردم و مسئولان قرار گیرد.

آیت الله علم الهدی اظهار داشت:‌ دو نکته کاربردی دیگر نیز در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بود نکته نخست تاکید ایشان بر راه اندازی و توسعه کرسی های درس خارج فقه در حوزه های علمیه برای تبیین فقه حکومتی بود و نکته دوم فرمایشات ایشان مربوط به بیداری اسلامی در خاورمیانه بود.

وی ادامه داد:‌ رهبر معظم انقلاب تاکید کردند که مردم سالاری دینی نظام باید به عنوان یک الگو کامل اسلامی برای ملتها و جوامع به پا خواسته این کشورها ارایه شود به گونه ای که اگر این ملتها بخواهند در حین اختلافات خود به نتیجه برسند باید از الگوی 30 ساله نظام اسلامی بهره بجویند.