لغو معاهده کمپ دیوید مهمترین خواسته ملت مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی درمطلبی با عنوان "انقلاب مصر تقدس کمپ دیوید را از بین برد" نوشته است: "عصام شرف" نخست وزیر مصر با اظهاراتش درباره مقدس نبودن پیمان "کمپ دیوید" و امکان بازنگری در آن همه را شگفت زده کرد هر چند که اصطلاح لغو را به کار نبرد.

این روزنامه افزود: کمپ دیوید همانند دیگر معاهدات بین المللی مشابه آن مقدس نیست و نه تنها قابل بازنگری که شرایط لغو را هم دارد و این بستگی به قدرت و ضعف طرفهای امضا کننده آن یعنی مصر و اسرائیل دارد.

این معاهده در سال 1979 در دوره انور سادات که مصر ضعیف بود به امضا رسید و مصر به کمکهای آمریکا دلخوش کرد و از شوروی سابق روی برگرداند.

این روزنامه می نویسد: اسرائیل به هیچ توافقنامه ای پایبند نبوده و نه تنها سربازان مصری را کشته است و حاکمیت مصر را در سینا نقض کرده بلکه جنگهایی را علیه کشورهای عربی به ویژه لبنان و نوار غزه در فلسطین به راه انداخته است.

اما هم اکنون اوضاع کاملا تغییر کرده و به برکت انقلابهای مردمی موازنه قدرت در خاورمیانه دچار دگرگونی شده است و رژیمهای سرکوبگر یکی پس از دیگری کنار رفته اند و در مصر مردم زمام امور را بدست گرفته اند و توانسته اند از شر دیکتاتوری چهل ساله مبارک راحت شوند.

اسرائیلی ها در طول این مدت به تحقیر مردم پرداخته اند، نفت و گاز مصر را آسان به دست آورده اند و این حق مردم مصر است که در راستای لغو پیمان کمپ دیوید تلاش کنند به ویژه که اسرائیل پایبندی به آن ندارد و به طور مکرر آن را لغو کرده است.

این روزنامه می افزاید: تسخیر سفارت اسرائیل درقاهره، سوزاندن پرچم اسرائیل و بر افراشتن پرچم مصر بر فراز آن احساسات واقعی مردم مصر ضد معاهده کمپ دیوید را نشان می دهد.