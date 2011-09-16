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۲۵ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

القدس العربی بیان کرد:

لغو معاهده کمپ دیوید مهمترین خواسته ملت مصر

لغو معاهده کمپ دیوید مهمترین خواسته ملت مصر

یک روزنامه عرب زبان با اشاره به اظهار نظر نخست وزیر مصر درباره احتمال بازنگری در معاهده کمپ دیوید و خواسته مردمی در زمینه لغو پیمان مذکور آن را نشان دهنده تغییر چهره معادلات منطقه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی درمطلبی با عنوان "انقلاب مصر تقدس کمپ دیوید را از بین برد" نوشته است: "عصام شرف" نخست وزیر مصر با اظهاراتش درباره مقدس نبودن پیمان "کمپ دیوید" و امکان بازنگری در آن همه را شگفت زده کرد هر چند که اصطلاح لغو را به کار نبرد.

این روزنامه افزود: کمپ دیوید همانند دیگر معاهدات بین المللی مشابه آن مقدس نیست و نه تنها قابل بازنگری که شرایط لغو را هم دارد و این بستگی به قدرت و ضعف طرفهای امضا کننده آن یعنی مصر و اسرائیل دارد.

این معاهده در سال 1979 در دوره انور سادات که مصر ضعیف بود به امضا رسید و مصر به کمکهای آمریکا دلخوش کرد و از شوروی سابق روی برگرداند.

این روزنامه می نویسد: اسرائیل به هیچ توافقنامه ای پایبند نبوده و نه تنها سربازان مصری را کشته است و حاکمیت مصر را در سینا نقض کرده بلکه جنگهایی را علیه کشورهای عربی به ویژه لبنان و نوار غزه در فلسطین به راه  انداخته است.

اما هم اکنون اوضاع کاملا تغییر کرده و به برکت انقلابهای مردمی موازنه قدرت در خاورمیانه دچار دگرگونی شده است و رژیمهای سرکوبگر یکی پس از دیگری کنار رفته اند و در مصر مردم زمام امور را بدست گرفته اند و توانسته اند از شر دیکتاتوری چهل ساله مبارک راحت شوند.

اسرائیلی ها در طول این مدت به تحقیر مردم پرداخته اند، نفت و گاز مصر را آسان به دست آورده اند و این حق مردم مصر است که در راستای لغو پیمان کمپ دیوید تلاش کنند به ویژه که اسرائیل پایبندی به آن ندارد و به طور مکرر آن را لغو کرده است.

این روزنامه می افزاید: تسخیر سفارت اسرائیل درقاهره، سوزاندن پرچم اسرائیل و بر افراشتن پرچم مصر بر فراز آن احساسات واقعی مردم مصر ضد معاهده کمپ دیوید را نشان می دهد.

کد مطلب 1409221

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