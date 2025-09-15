خیزش احزاب و دهها شخصیت مصری علیه معاهده «کمپ دیوید»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس العربی، ۵ حزب و دهها شخصیت مصری با انتشار بیانیهای به مناسبت چهل و هفتمین سالروز امضای معاهده «کمپ دیوید» با رژیم صهیونیستی، از مقامات مصر خواستند این معاهده را لغو کنند.
این بیانیه را حزب سوسیالیست مصر، ائتلاف مردمی سوسیالیستی، حزب الکرامه، حزب زندگی و آزادی، و جنبش سوسیالیستهای انقلابی امضا کردند.
امضاکنندگان بیانیه اعلام کردند: سیاست نسلکشی و گرسنگی دادن مردم غزه در کنار غرش هواپیماهای دشمن در آسمان پایتختهای عربی، یکی از نتایج مستقیم معاهده کمپ دیوید است که در آن برپایی کشور فلسطین نادیده گرفته شد و موضع یکپارچه عربی در مناقشه با تل آویو را خدشهدار کرد.
در این بیانیه از سیاستمداران مصری خواسته شده است به طرح های آشکار صهیونیستها برای کوچاندن فلسطینی ها به صحرای سینا و دفاع صریح آنان از برپایی اسرائیل بزرگ که بخشهایی از مصر، اردن، عراق، لبنان، سوریه و عربستان را شامل میشود، واکنش نشان دهند.
این بیانیه ۶ درخواست از مقامات مصری دارد که عبارتند از: لغو معاهده کمپ دیوید، توقف هرگونه عادی سازی روابط با دشمن صهیونیستی و در راس آنها عادی سازی روابط تجاری و گردشگری قرار دارد، پیوستن به شکایت آفریقای جنوبی علیه اسرائیل در دیوان کیفری بین المللی، آزادسازی زندانیان فلسطینی از زندانهای مصر، اجازه دادن به روزنامه نگاران و پزشکان برای عبور از گذرگاه رفح با مسئولیت خودشان برای کمک به مردم غزه، و اجازه دادن به حرکت ناوگان صمود از مصر برای شکستن محاصره غزه.
نظر شما