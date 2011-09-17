تدوین سند بررسی فرهنگی در دانشگاه امیرکبیر/ بررسی تولیدات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود رحیمی کلاریجانی - معاون فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این مراسم با بیان اینکه فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه باید تعریف شود، گفت: در این راستا قرار است سند بررسی فرهنگی دانشگاه طراحی شود.

به گفته وی قرار است در راستای تدوین سند فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر الزمات اجرایی شدن این سند توسط اعضای هیئت علمی مشخص شود.



رحیمی کلاریجانی با تاکید بر ضرورت توجه به ورزش و تقویت جسمانی دانشجویان و اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، گفت: از برنامه های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر برنامه ریزی منسجم در مسئله تقویت جسمانی دانشجویان و اعضای هیئت علمی است.

وی با اشاره به برگزاری کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در گردهمایی سالانه اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: در این کمیسیون قرار شد بودجه های مشخصی برای فعالیتهای دانشجویی دانشگاه اختصاص یابد و از دیگر مصوبات این کمیسیون، نگاه مساوی به تمام گروههای دانشجویی دانشگاه بود.



وی با تاکید بر لزوم برگزاری جلسات هماهنگ و برنامه ریزی شده مدیران فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گفت: از برنامه های معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، آشنا کردن سازمان یافته دانشجویان ورودی جدید با مقررات دانشگاه است.

بررسی معیارهای کیفی در تولیدات علمی



در بخش دیگر این جلسه، معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به ارائه گزارشی که در کمیسیونهای شکل گرفته در این گردهمایی ارائه شد، پرداخت و گفت: از سال تحصیلی آینده معیارهای کیفی در تولیدات علمی اعضای هیئت علمی این دانشگاه وارد می شود.



به گفته مهدی ایران نژاد رویکرد دانشگاه صنعتی امیرکبیر در بحث پژوهش ارتباط با صنایع و یک موضوع آن انجام پژوهشهای کاربردی است.

وی با بیان اینکه قرار است اثرات فعالیتهای پژوهشی در اهدای گرنت به اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مورد توجه قرار گیرد، افزود: از سال تحصیلی آینده، معیارهای کیفی در تولیدات علمی اعضای هیئت علمی این دانشگاه وارد می شود.



معاون پژوهشی دانشگاه صنعتی امیرکبیر با بیان اینکه خریدهای مربوط به حوزه پژوهش دانشگاه نیاز به تسهیل دارد، اضافه کرد: دانشکده های دانشگاه امیرکبیر لازم است از تجهیزات و امکانات آزمایشگاهی استفاده بهینه داشته باشند.

تقدیر از منتخبان دانشگاه صنعتی امیرکبیر



به گزارش خبرنگار مهر، در ششمین گردهمایی سالانه اعضای هیئت علمی دانشگاه امیرکبیر، منتخبین حوزه های آموزشی، مدیریتی و پژوهشی دانشگاه تجلیل شدند.