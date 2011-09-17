موقوفات همدان باید دارای سند قطعی مالکیت باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد صالحی در نشست مشترک اداره کل اوقاف و امور خیریه و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همدان با اشاره به تفاهمنامه مشترک بین سازمان اوقاف و ثبت اسناد و املاک کشور برای سنددار کردن موقوفات، اظهار داشت: یکی از مشکلات موقوفات که بر اساس آن در معرض تعرض و تاراج قرار می‌گیرند، نداشتن سند قطعی مالکیتی آنهاست.

وی با بیان اینکه قدیمی بودن وقف‌نامه‌های موجود یکی دیگر از مشکلات موقوفات استان همدان است، گفت: به همین دلیل برخی از آنها از بین رفته یا خدشه‌دار شده‌اند که در این خصوص بهترین مرجع برای داوری اداره ثبت و اسناد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان عنوان کرد: وقتی سندی از طریق اداره ثبت اسناد صادر شود دلیل بر قطعی بودن مالکیت است و بر این اساس اگر سندی برای موقوفه‌ای به ثبت برسد در هر مرجعی قابل استناد است.

تمام موقوفات باید دارای سند مالکیت رسمی و قانونی شوند

وی با بیان اینکه در راستای سنددار کردن موقوفات کشور در سال‌های اخیر کارهای خوبی صورت گرفته است، گفت: در دو سال اخیر مسئولان سازمان اوقاف و ادارات ثبت اسناد تفاهمنامه‌ای به امضا رسانده‌اند که بر اساس آن، تمام موقوفات باید دارای سند مالکیت رسمی و قانونی شوند.

صالحی اظهار داشت: در استان همدان نیز در راستای سنددار کردن موقوفات کارگروه مشترکی با اداره ثبت اسناد تشکیل شده تا بر اساس آن موانع موجود برطرف شود.

وی گفت: به زودی در استان همدان نیز برای همه موقوفات سند مالکیت از اداره ثبت اخذ می شود.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان با اشاره به تعامل خوب اداره کل اوقاف و امور خیریه و ثبت اسناد همدان ابراز امیدواری کرد این همکاری‌ها منجر به صدور سند مالکیت برای تمام موقوفات استان همدان شود.

موقوفات استان همدان مستندسازی می شود

صالحی با بیان اینکه در حال حاضر وضعیت مستندسازی موقوفات استان همدان مناسب است، بر بهتر شدن آن تأکید کرد و افزود: با همتی که در مسئولان ثبت وجود دارد در آینده نزدیک این مهم نیز محقق می‌شود.

وی با اشاره به رتبه‌دار بودن استان همدان در زمینه اسناد روستایی، بر ظرفیت موجود در همدان صحه گذاشت و گفت: با توجه به همکاری بین اوقاف و اداره ثبت وجود دارد امیدواریم در بحث سنددار کردن موقوفات استان همدان پیشگام شویم.

وی مسئولیت اوقاف و امور خیریه استان همدان را در راستای حفظ موقوفات و اجرای نیات واقفان بسیار خطیر دانست و اظهار داشت:‌ صدور اسناد برای موقوفات تا ابد است چرا که به هیچ عنوان قابل تغییر نبوده و در هر مرجعی قابل استناد است.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه همدان گفت: با توجه به اینکه زمینه همکاری بین اوقاف و امور خیریه با اداره ثبت اسناد استان مهیا است باید آمار اسناد موقوفات استان همدان تا پایان سال جمع‌آوری و ارائه شود.