مسابقه كاريكاتور "خليج هميشه فارس" در فرهنگسراي شهر برگزار مي شود

به گزارش "مهر" موضوع اين مسابقه هويت ايراني خليج فارس و جزاير ايراني آن مي باشد و علاقه مندان مي توانند آثار خود را تا پايان دي ماه به فرهنگسراي شهر واقع در پارك شهر تهران ارسال نمايند.

فرهنگسراي شهر به صاحبان سه اثر برگزيده جوايز ارزنده اي اهدا خواهد نمود و آثار رسيده در نمايشگاهي در معرض ديد عموم قرار خواهد گرفت.

همچنين با توجه به استقبال هموطنان مقيم داخل و خارج كشور از مسابقه نقاشي و جمله نويسي "خليج هميشه فارس" كه پيش از اين اعلام شده بود، مهلت شركت در اين مسابقه نيز تا پايان دي ماه 83 تمديد شده است.

لازم به ذكر است براي شركت در بخش جمله نويسي اين مسابقه، علاقمندان مي توانند احساس خود را درباره هويت ايراني خليج فارس و جزاير ايراني آن ، حداكثر در 20 كلمه بيان كنند و در بخش نقاشي نيز ، آثار خود را با استفاده از تكنيك دلخواه و حداكثر در قطع 40×30 سانتيمتر به فرهنگسراي شهر ارسال نمايند.

فرهنگسراي شهر به سه اثر برگزيده در بخش نقاشي و سه جمله برگزيده در بخش جمله نويسي، جوايز ارزنده اي اهدا خواهد نمود.