به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: ساعت ۸:۳۰ روز ششم مهرماه، گزارشی مبنی بر مفقودی دو نفر در محور مراوه‌تپه به سمت مرز ترکمنستان و حوالی روستای مرزی نارلی آجی‌سو دریافت شد و بلافاصله عملیات جست‌وجو برای یافتن آنها آغاز شد.

وی افزود: در نخستین روز این عملیات، پنج تیم عملیاتی از پایگاه مرکزی مراوه‌تپه، ستاد جمعیت هلال‌احمر و شهرستان کلاله با مشارکت ۲۰ نیروی امدادی شامل هفت پرسنل و ۱۳ داوطلب در عملیات حضور داشتند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان ادامه داد: نیروهای عملیاتی با استفاده از چهار دستگاه خودروی کمک‌دار سبک و یک دستگاه خودروی سواری، عملیات جست‌وجوی میدانی را در مناطق هدف انجام دادند.

وی گفت: برای افزایش پوشش هوایی و دقت در جست‌وجو نیز دو فروند پهپاد به‌کارگیری شد و عملیات پروازی تا ساعت ۱۸:۳۰ ادامه داشت.

سلیمی اظهار کرد: با توجه به ادامه عملیات، جست‌وجو از ساعت ۶ صبح امروز سه شنبه، هفتم مهرماه، وارد روز دوم شد و تیم عملیاتی شهرستان کلاله نیز از ساعت ۶:۱۰ به نیروهای حاضر در منطقه پیوست.

وی خاطرنشان کرد: جست‌وجوی میدانی برای یافتن این دو فرد همچنان ادامه دارد و نیروهای امدادی با بررسی مناطق هدف و مسیرهای احتمالی، در تلاش برای یافتن افراد مفقودشده هستند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان در پایان از مردم خواست در صورت وقوع حوادث، موضوع را از طریق سامانه ۱۱۲ جمعیت هلال‌احمر اطلاع دهند.