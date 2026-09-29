هشدار نارنجی هواشناسی برای تهران؛ توفان گردوخاک در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از افزایش چشمگیر سرعت وزش باد، بهویژه در ساعات شب تا اوایل بامداد، در بخشهایی از استان تهران خبر داد و اعلام کرد: فعالیت این سامانه از عصر امروز (سهشنبه، ۷ مهر) آغاز میشود و تا روز چهارشنبه (۸ مهر) ادامه خواهد داشت.
بر اساس این هشدار، نیمه غربی و جنوبی و مناطق مرکزی استان تهران تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و مخاطره اصلی، وزش باد گاهی بسیار شدید همراه با احتمال وقوع توفان گرد و خاک پیشبینی شده است.
سازمان هواشناسی اعلام کرد: تشدید وزش باد میتواند موجب سقوط برخی اجسام از ارتفاع، آسیب به سازههای موقت از جمله داربستها و تابلوهای تبلیغاتی و تجهیزات مستقر در نقاط مرتفع مانند برجها و دکلها شود.
همچنین خیزش گرد و خاک، احتمال وقوع توفان، انتقال گرد و خاک از استانهای همجوار و در پی آن کاهش کیفیت هوا و محدودیت دید از دیگر مخاطرات ناشی از فعالیت این سامانه خواهد بود.
بر همین اساس، سازمان هواشناسی به شهروندان استان تهران توصیه کرده است در زمان فعالیت سامانه نسبت به تردد در جادهها احتیاط کنند و از استقرار در نقاط مرتفع از جمله برجها، دکلها و داربستها بپرهیزند.
پرهیز کودکان و سالمندان از حضور در فضای باز، استفاده از ماسک بهداشتی در مناطق تحت تأثیر گرد و خاک، خودداری از پرواز گلایدر، هواپیماهای سبک و بالگرد و همچنین اجتناب از تردد و توقف در مجاورت درختان و سازههای ناتمام از دیگر توصیههای سازمان هواشناسی است.
این سازمان همچنین بر ضرورت محکمسازی پوشش گلخانهها، احتیاط در انجام فعالیتهای عمرانی، پرهیز از فعالیتهای عمرانی در ارتفاع و نقاط مستعد سقوط، آمادگی بخشهای اجرایی و امدادی بهویژه مراکز بهداشتی و اورژانس و محافظت از تجهیزات حساس در برابر گرد و خاک تأکید کرده است.
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