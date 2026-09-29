راهکار رفع مشکلات کشور، حفظ وحدت و انسجام ملی است

علی بختیار، نماینده مردم گلپایگان در مجلس دهم، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط حاکم بر کشور، اظهار کرد: باید در چنین شرایطی بیش از گذشته به ظرفیت‌های درونی کشور توجه کنیم و پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های انسانی، منابع و امکانات موجود را به‌درستی برآورد کرده و مدل جدیدی برای آینده کشور طراحی کنیم.

وی افزود: اگر وحدت و انسجام ملی خود را حفظ کنیم، نه‌تنها از مسائل و مشکلات موجود عبور می‌کنیم، بلکه در تمامی زمینه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت خواهیم کرد.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس دهم، وحدت و انسجام درونی را نخستین شرط تحقق این هدف دانست و گفت: همه افراد جامعه باید وحدت و انسجام درونی کشور را حفظ کنند.

بختیار با تاکید بر لزوم رفع مشکلات معیشتی کشور، تصریح کرد: مسئولان باید با استفاده از امکانات و ظرفیت‌های موجود کشور، رفع مشکلات مردم به ویژه در حوزه اقتصادی را در دستورکار خود قرار دهند.

نماینده مردم گلپایگان در مجلس دهم درباره مذاکرات ایران و آمریکا، اظهار کرد: به نظر من شرایط جدید، متفاوت از شرایط دوره‌های گذشته در جامعه است و در این شرایط نباید تشنه مذاکره باشیم. این تشنگی برای مذاکره در شرایط فعلی، به اعتقاد من، رویکرد بسیار نادرستی است.

بختیار خاطر نشان کرد: آمریکایی‌ها در چند نوبت با طراحی اسرائیلی‌ها، از توافق‌ها خارج شوند و به آنها عمل نکردند. منظور من این نیست که نباید مذاکره کنیم. ما باید این پیام را به دنیا منتقل کنیم که ایران اهل مذاکره است، اما اینکه خود را تشنه مذاکره نشان دهیم، به اعتقاد من رویکرد بسیار نادرستی است.