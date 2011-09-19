به گزارش خبرنگار مهر پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان قزوین یکشنبه شب با حضور پاک آئین،

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی کشور، محمدیان مدیرکل صداوسیمای مرکز قزوین، علی محمدی رئیس خانه مطبوعات استان، وزیری نژاد مدیرعامل سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری قزوین، اعضای شورای شهر، مدیران مسئول و فعالان رسانه ای در سالن اجتماعات تبلیغات اسلامی استان قزوین برگزار شد.

در این جشنواره سیروس صابری با اشاره به نقش رسانه ها در افزایش ضریب امنیتی جامعه اظهارداشت: امنیت اگر مردمی نباشد محقق نمی شود لذا در این زمینه نیازمند همکاری همه جانبه مردم و بویژه رسانه ها به عنوان پل ارتباطی مردم و مسئولان و اطلاع رسانان جامعه هستیم.

وی افزود: در فتنه های اخیر هم حضور مردم با رسانه ها توانست ریشه فتنه را بخشکاند و از نشر آن جلوگیری کند.

صابری تصریح کرد: در 100 سال اخیر حاکمیت اندیشه های مادی و دشمنی های ایجاد شده موجب یاس و ناامیدی در جامعه شده که از رسانه ها انتظار می رود برای مقابله با این ترفند دشمن وارد صحنه شده و موثر عمل کنند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین بیان کرد: رسانه ها باید با عزت بخشیدن به کرامت انسانی و دمیدن روح امید و نشاط در جامعه به مسئولان کمک کنند تا روند رشد و پیشرفت کشور تسریع شود.

صابری گفت: هر جا که خبرنگاری دیده می شود احساس امنیت بیشتری به ما مسئولان دست می دهد و خوشبختانه وضعیت اکثر مطبوعات و خبرگزاری های استان در حد مطلوبی است و تاکنون هم خدمات ارزشمندی در استان انجام داده اند و رشد و توسعه این منطقه مرهون تلاش آنهاست.

پنجمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان با گرامیداشت مقام سید اشرف الدین حسینی قزوینی معروف به نسیم شمال برگزار شد.