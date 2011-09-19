به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در مقابل خانه یک مقام ارشد پلیس پاکستان در شهر کراچی به کشته شدن شش نیروی پلیس و یک مادر و دختر انجامید.

در این حمله که با استفاده از 200 کیلوگرم مواده منفجره انجام شده شش نفر از محافظان "چاودری اسلام" رئیس اداره پلیس جنایی کراچی کشته شده اند، اما وی آسیبی ندیده است.

بنا بر اعلام پلیس در صورتی که انفجار مذکور چند دقیقه دیرتر رخ می داد شمار تلفات آن به مراتب بیشتر می شد، چرا که ساعت انفجار این بمب دقایقی پیش از تعطیلی مدارس نزدیک به محل بوده است.

در همین حال "احسان الله احسان" سخنگوی گروه شبه نظامی تحریک طالبان، مسئولیت این حمله تروریستی را به عهده گرفت. وی همچنین با رد اخبار مربوط به کشته شدن یک شبه نظامی مدعی شد طالبان شب شنبه یک هواپیمای بدون سرنشین آمریکا را ساقط کرده اند.