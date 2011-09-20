به گزارش خبرنگار مهر، آثار و برکات دفاع مقدس در برنامه ویژه برنامه زنده "روایت پایداری" روز پنجشنبه 31 شهریور و از ساعت 8:35 دقیقه پخش می‌شود.

برنامه‌های تولیدی رادیو معارف که با محوریت هفته دفاع مقدس پخش خواهند شد به این شرح است: "آفتاب حماسه" از سوم تا ششم مهرماه و از ساعت 8:40 با هدف آشنایی نسل نو با ارزش‌های دفاع مقدس، برنامه "مقاومت" سوم مهر ماه از ساعت 20 با موضوع تحلیل تاریخ دفاع مقدس، برنامه "شاهد" از 30 شهریور تا شش مهرماه در ساعت 10:55 دقیقه با موضوع سیره عملی و علمی شهدای دفاع مقدس پخش می‌شوند.

برنامه "حدیث‌ آ‌فتاب"31 شهریور ساعت 6:15 دقیقه و تکرار ساعت 22:15 دقیقه، برنامه "کلام امام" با موضوع کلام و اندیشه‌های حضرت امام خمینی (ره) 30 شهریور و اول مهر از ساعت 20:50 دقیقه، برگزیده سخنان امام راحل (ره) در رابطه با دفاع مقدس در برنامه "پیام ولایت" 30 و 31 شهریور از ساعت 13:50، برگزیده سخنان امام امت مقام معظم رهبری در برنامه "اندیشه‌های ماندگار" 31 شهریور و سوم مهر ماه از ساعت 20:50 روی آنتن می‌روند.

پخش سخنان برخی از بزرگان و شهدای انقلاب راجع به دفاع مقدس در برنامه "بربال سخن" 31 شهریور از ساعت 11:15 دقیقه با محوریت گسترش فرهنگ جهاد و ایثار در تاریخ، برنامه "چراغ مطالعه" ساعت 12 روز چهارشنبه 30 شهریور با معرفی کتب منتشر شده با موضوع دفاع مقدس، "داستان هفته" ساعت 13 اول مهرماه، بیان داستان‌هایی از خاطرات رزمندگان دفاع مقدس، برنامه "باغ تماشا" روزهای 30 و 31 شهریور ساعت 17:30، سوم تا ششم مهرماه 18:30 با بیان ایثارگری خانواده شهدا، رنج‌های آزادگان، اخلاص شهدا و ... در قالب نمایش روی آنتن می‌روند.