بیداری اسلامی از بزرگترین دستاوردهای دفاع مقدس است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید صبح پنجشنبه در مراسم رژه نیروهای مسلح استان اظهار کرد: رهبری اسلامی ولایت فقیه نقش برجسته ای است که در تاریخ معاصر انقلاب اسلامی به خوبی ترسیم شد و این نقش در دفاع مقدس و جمهوری اسلامی اگر نمایان نمیشد امروز با مشکلات فراوانی مواجه بودیم.

وی افزود:31 سال قبل جنگ تمام عیار رژیم منفور عراق علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی و در راس آن آمریکا آغاز شد و اهداف فرا منطقه ای فراوانی در پی این جنگ تحمیلی بود.

وی ادامه داد: اولین و مهمترین علت این تجاوز، موقعیت منحصر به فرد ایران در منطقه بود زیرا خلیج فارس و تنگه هرمز از مناطق فوق العاده استراتژیک جهان بوده که از موقعیتهای مناسبی برخوردار است.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه 65 درصد ذخایر نفت دنیا در خلیج فارس است، افزود: این منطقه محل تلاقی سه قاره مهم است و نزدیک به دو هزار کیلومتر مرز مشترک آبی و خاکی با اتحادیه شوری سابق که سرسخترین دشمن آمریکا بود و ابرقدرت دنیا محسوب می شد.

رشید با بیان اینکه اختلافات مرزی دو کشور یکی از عواملی بود که در شروع این جنگ نابرابر نقش موثری داشت، ادامه داد: قبل از انقلاب اسلامی ایران و شروع جنگ تحمیلی دو هزار مورد تجاوز توسط رژیم عراق به ایران انجام گرفت.

وی تاکید کرد: دشمنان برای رسیدن به اهداف شوم خود از هیچ وسیله ای فرو گذار نکردند و بر خلاف ادعاهای دروغین خود در خصوص حقوق بشر، از تمام ابزارها و امکانات جنگی برای مبارزه با ملت به پا خواسته ایران که در راستای تبیین و ترسیم درست ارزشهای انسانی قیام کرده بودند، استفاده کردند.

وی با بیان اینکه هشت سال دفاع مقدس نماد ایثارگری و فداکاری ملت ایران است، بیان کرد: هشت سال دفاع مقدس و آزادسازی سرزمین پاک و مقدس جمهوری اسلامی ایران برگرفته از تفکر ناب امام(ره) و هوشیاری و بیداری نیروهای مسلح بود.

استاندار خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در جنگ تحمیلی دشمنان اقدام به تحریم اقتصادی، نظامی و دفاعی علیه کشور ایران کردند، عنوان کرد: نقش بی بدیل ولایت فقیه در موفقیت جمهوری اسلامی ایران در هشت سال دفاع مقدس به وضوح برای تمامی افراد جامعه مشخص است.

رشید عوامل موفقیت ایران در هشت سال دفاع مقدس را سه دلیل عنوان کرد و گفت: اسلام و تفکر ناب اسلام که توسط ولی فقیه و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نهادینه شد نقش بسیار موثری در پیروزی انقلاب اسلامی ایران داشت.

وی ادامه داد: اگر هدایت پیامبر گونه رهبر کبیر انقلاب نبود امروز با مشکلات فراوانی مواجه بودیم که موجب خرسندی دشمنان اسلام و انقلاب می شد.

وی گفت: از دیگر عوامل اصلی و مهم پیروزی انقلاب اسلامی ایران حضور مردم و وحدت کلمه و همبستگی اقشار مختلف مردم بود.

استاندار خراسان جنوبی عنوان کرد: حضور مردم در عرصه های مختلف پشتوانه محکمی برای نظام جمهوری اسلامی بود و این پشتوانه بعد از گذشت 32 سال از انقلاب اسلامی هر روز پر رنگ تر می شود و این مایه افتخار کشور اسلامی ایران است.

رشید با بیان اینکه امروز بسیاری از کشورها چشم امیدشان به ایران است، یادآور شد: امروز کشور جمهوری اسلامی ایران در بحث انرژی هسته ای بالاترین کشور در جهان محسوب می شود زیرا با وجود تمامی محدودیتها و تحریمهایی که داشته به این موفقیت چشمگیر دست یافته است.