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۳۱ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۴

با گلباران مزار شهدا/

مردم استان مرکزی با آرمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند

مردم استان مرکزی با آرمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند

اراک _ خبرگزاری مهر: مردم شهید پرور استان مرکزی در عصر اولین روز از هفته دفاع مقدس با گلباران مزار شهدای 8 سال جنگ تحمیلی با آرمانهای امام راحل و شهدا تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم نمادین گلباران مزار شهدای استان مرکزی که عصر پنج شنبه در اراک برگزار شد مردم و مسئولان استان مرکزی با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا  بیان داشت: شهدا همچون نگینی درخشان در تاریخ ایران اسلامی می درخشند.

سردار غلامعلی ابوحمزه عزت، اقتدار و آبروی ایران در عرصه بین المللی را حاصل خون شهیدان عنوان کرد و افزود: شهدا با از خود گذشتگی و نثار جان خود دردفاع از کیان ایران اسلامی حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.

وی با تاکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بیان داشت: باید با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای 8 سال جنگ تحمیلی گوشه ای از حق بزرگی  را که شهدا و خانواده های آنها بر گردن ملت ایران دارند ادا کرد.

گفتنی است استان مرکزی در طول 8 سال جنگ تحمیلی بالغ بر 6 هزار شهید تقدیم میهن کرده است.

کد مطلب 1414810

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