مردم استان مرکزی با آرمانهای امام راحل تجدید بیعت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم نمادین گلباران مزار شهدای استان مرکزی که عصر پنج شنبه در اراک برگزار شد مردم و مسئولان استان مرکزی با حضور در مزار شهدا به مقام شامخ شهیدان ادای احترام کردند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بیان داشت: شهدا همچون نگینی درخشان در تاریخ ایران اسلامی می درخشند.

سردار غلامعلی ابوحمزه عزت، اقتدار و آبروی ایران در عرصه بین المللی را حاصل خون شهیدان عنوان کرد و افزود: شهدا با از خود گذشتگی و نثار جان خود دردفاع از کیان ایران اسلامی حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارند.

وی با تاکید بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا بیان داشت: باید با زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای 8 سال جنگ تحمیلی گوشه ای از حق بزرگی را که شهدا و خانواده های آنها بر گردن ملت ایران دارند ادا کرد.

گفتنی است استان مرکزی در طول 8 سال جنگ تحمیلی بالغ بر 6 هزار شهید تقدیم میهن کرده است.