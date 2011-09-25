ارائه متد جدیدی برای کشف ماده تاریک

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاه چاله های نخستین می توانند از میان ستارگان عبور کرده و لرزشهایی را بر روی سطوح ستاره ایجاد کنند. دانشمندان دانشگاه پرینستون و دانشگاه نیویورک دریافتند که با ردیابی این لرزشها که با دستگاههای کنونی قابل مشاهده هستند می توان در جهان به دنبال ماده تاریک گشت.

برپایه مدلهای تئوریک فعلی، سیاه چاله های نخستین که باقیمانده های بیگ بنگ (انفجار بزرگ) هستند از خواص ماده تاریک برخوردارند اما تاکنون هرگز رصد نشده اند.

در این تحقیقات جدید، دانشمندان نتایج قابل مشاهده مسیر حرکت یک سیاه چاله نخستین را به سمت یک ستاره شبیه سازی کردند.

اگر سیاه چاله های نخستین واقعاً منابع ماده تاریک باشند به شدت این احتمال وجود دارد که با 100 میلیارد ستاره ای که در کهکشان راه شیری پراکنده شده اند برخورد داشته باشند.

مسیر حرکت عبور سیاه چاله نخستین از میان یک ستاره

در تفاوت با یک سیاه چاله عظیم، یک سیاه چاله نخستین ستاره را نمی بلعد اما در زمان عبور از میان ستاره، به شدت در سطح آن لرزش ایجاد می کند.

براساس گزارش رد اوربیت، به گفته این محققان، با افزایش تدریجی تعداد تلسکوپها و ماهواره هایی که به مطالعه بر روی ستارگان دور در کهکشان راه شیری می پردازند احتمال رصد یک سیاه چاله نخستین که درحال عبور از میان یک ستاره است تقویت می شود و این مدل رایانه ای جدید می تواند یک متد دقیق برای کشف ماده تاریک برپایه این رصدها را ارائه کند.

این دانشمندان اظهار داشتند: "اگر ستاره شناسان تنها خورشید را به طور مرتب رصد کنند شانس رصد یک رویداد مشابه شبیه سازیهای ما خنده دار می شود اما جامعه نجومی درحال حاضر هزاران ستاره را زیر نظر دارد که این می تواند درصد کشف ماده تاریک را با استفاده از این متد افزایش دهد."