مجتمع پتروشیمی کاویان بهمن ماه به بهره ‌برداری می ‌رسد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا مستجاب الدعوه با بیان اینکه این واحد هم اکنون بیش از 90 درصد پیشرفت فیزیکی دارد، اظهارداشت: ظرفیت تولید سالانه این مجتمع حدود یک میلیون تن اتیلن است.

وی با بیان اینکه این مجتمع نخستین تامین کننده خوراک خط لوله اتیلن غرب است، افزود: مجتمع دو واحدی کاویان با ظرفیت تولید سالانه دو میلیون تن اتیلن از سال 85 در دست اجراست که با بهره ‌برداری کامل از هر دو واحد، این مجتمع به بزرگترین تولیدکننده این محصول در کشور و جهان تبدیل می‌شود .

مدیر عامل مجتمع کاویان عنوان کرد: در صورتی که مجتمع کاویان زودتر از واحدهای پتروشیمی مسیر خط لوله اتیلن غرب به بهره برداری برسد، امکان صادرات اتیلن تولیدی پتروشیمی کاویان از بندر تخصصی صادرات محصولات پتروشیمی پارس فراهم است .