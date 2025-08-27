پروژه ۲۷۲ واحدی شهرک مسکونی در جم افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در آئین افتتاح مجتمع ۲۷۲ واحدی مسکونی پتروشیمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر که هفته دولت به نام این عزیزان مزین شده، خدمت صادقانه و خالصانه را سرلوحه خود قرار دادند و نام نیک آنها همواره زنده و جاودانه است.
وی افزود: شهرستان جم دارای ظرفیتها و مزیتهای مناسبی برای توسعه و پیشرفت است که برنامهریزی خوبی نیز در این راستا انجام شده است.
استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اکنون پروژه ۲۷۲ واحدی مسکونی پتروشیم با سرمایهگذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری رسیده است.
زارع تصریح کرد: کیفیت اجرای این پروژه بسیار خوب و رضایت بخش است و امیدوارم رضایتمندی خانوادههای ساکن را فراهم کند.
