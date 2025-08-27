  1. استانها
  2. بوشهر
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۴۹

پروژه ۲۷۲ واحدی شهرک مسکونی در جم افتتاح شد

بوشهر- به مناسبت هفته دولت پروژه ۲۷۲ واحدی شهرک مسکونی پتروشیمی در شهرستان جم بهره برداری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع عصر چهارشنبه در آئین افتتاح مجتمع ۲۷۲ واحدی مسکونی پتروشیمی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت اظهار کرد: شهیدان رجایی و باهنر که هفته دولت به نام این عزیزان مزین شده، خدمت صادقانه و خالصانه را سرلوحه خود قرار دادند و نام نیک آنها همواره زنده و جاودانه است.

وی افزود: شهرستان جم دارای ظرفیت‌ها و مزیت‌های مناسبی برای توسعه و پیشرفت است که برنامه‌ریزی خوبی نیز در این راستا انجام شده است.

استاندار بوشهر خاطر نشان کرد: اکنون پروژه ۲۷۲ واحدی مسکونی پتروشیم با سرمایه‌گذاری هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری رسیده است.

زارع تصریح کرد: کیفیت اجرای این پروژه بسیار خوب و رضایت بخش است و امیدوارم رضایت‌مندی خانواده‌های ساکن را فراهم کند.

