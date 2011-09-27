استفاده از ظرفیت تقریب برای تشکیل امت واحده اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار با علامه "میرزا یوسف حسین" امام جمعه مرکزی شیعیان کراچی و رئیس کمیته اجرایی شیعیان پاکستان افزود: با توجه به شرایط و تحولات جدید در جهان اسلام، باید وارد مرحله عملی تقریب شویم، اگر خدای ناکرده شخصیت‌ها و رجال ما تنها به شعارهای تقریبی اکتفا کنند، تقریب نه تنها سودمند نخواهد بود بلکه به ضد خود تبدیل خواهد شد.



وی یادآورشد: هم اکنون جهان اسلام در مرحله‌ای قرار گرفته است که باید کار و فعالیت مشترک تقریبی داشته باشد و این کار مشترک، انعکاس و بازتاب جامعه‌ای است که شیعه و سنی باید در کنار هم تشکیل و یک زندگی مسالمت آمیز و وحدت گرایانه داشته باشند.



استاد برجسته فقه حوزه علمیه قم افزود: اقدامات و فعالیت های مشترک شیعه و سنی، مسیری را ایجاد خواهد کرد که مسلمانان با هر مذهبی در یک جامعه و در کنار هم، کار مشترک انجام دهند.



وی در عین حال تاکید کرد: جامعه مشترک شیعه و سنی به معنای آن نیست که پیروان یک مذهب اعمال، مناسک و مذهب خود را رها کنند، بلکه آنها می‌توانند با تمام توان اعتقادات خود را داشته باشد ولی وقتی کار به مناسبات اجتماعی می‌رسد آنها یک جامعه‌ای مشترک اسلامی و امت واحده در برابر دشمنان باشند.



حجت الاسلام مبلغی افزود: این امت واحده و جامعه مشترک اسلامی در زمان پیامبر اسلام(ص) و امام علی (ع) تشکیل شده بود.

وی یادآور شد: ما نباید تنها دلمان را به شعارهای تقریب خوش کنیم، چرا که شعار صرف تقریبی، به ضرر ما تمام خواهد شد.



وی با اشاره به اهمیت و ضرورت تقریب در کشور پاکستان گفت: تقریب در کشور پاکستان به دلیل مختلف اهمیت دارد، اول اینکه خود پاکستان در صف مقدم نیاز به یک گرایش تقریبی قرار دارد و اگر بخواهیم مناطق نیازمند تقریب را شناسایی کنیم قطعا این کشور در اولویت این نیازها قرار دارد.



رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اختلافاتی که در کشور پاکستان وجود دارد تنها در پرتو تقریب برطرف خواهد شد، باید با تقریب میان مسلمانان پاکستان وحدت ایجاد کرد.



وی افزود: اگر تقریب در کشور پاکستان سامان پیدا کند بازتاب، منافع و نتایج آن تنها در این کشور باقی نخواهد ماند، بلکه آثار درخشان آن فراتر از پاکستان بلکه سایر کشورها و مناطق را در بر می‌گیرد، بنابراین تقریب در پاکستان اولویت، ضرورت و فوریت دارد.



مبلغی یادآور شد: در پاکستان رجال و شخصیت‌های تقریبی مستعدی اعم از شیعه و سنی وجود دارند که ذهنیت، استعداد و آمادگی ایفای نقش سازنده تقریبی در سطح بالا را دارند و این خود دلیلی است که تقریب در پاکستان ضرورت پیدا می کند.



عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی عمل به تقریب را دارای زمینه‌های مختلف دانست و گفت: یکی از زمینه‌های تقریب این است که شیعه و سنی کارهای مشترک انجام دهند به عنوان نمونه با هم مجله و دانشگاه‌های مشترک داشته باشند، نباید وضعیت به گونه‌ای باشد که در برخی حوزه‌ها، شیعه یا اهل تسنن به تنهایی تصدی گری کنند بلکه در عمل تقریبی، همه باید با هم کار مشترک انجام دهیم.



وی ضمن تمجید از فعالیت مشترک یک مجله پاکستانی که گفته می‌شود در رأس آن یک شیعه و سنی به صورت مشترک مسئولیت دارند، خطاب به خطیب جمعه کراچی گفت: قطعا آگاهی تقریبی بالا رفته است که شما در پاکستان هفته نامه و مجله ای دارید که یک شیعه و سنی، مسئول آن هستند، این اقدام در سایر جاها کم نظیر است.



رئیس پژوهشگاه مطالعات تقریبی یادآورشد: هم اکنون مسلمانان در مرحله‌ای هستند که باید کار و فعالیت تقریبی داشته باشند و این کار مشترک یک انعکاس و بازتاب جامعه‌ای است که شیعه و سنی باید در کنار هم تشکیل و یک زندگی مسالمت آمیز مشترک تشکیل دهند، تشکیل اعمال مشترک شیعه و سنی مسیری را ایجاد می‌کند که در یک جامعه شیعه و سنی در کنار هم کار مشترک انجام دهند.

