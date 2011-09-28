به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان طی سخنانی با اشاره به طرح راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی و خدمات گردشگری در قم اظهار داشت: خلاء مراکز اطلاع رسانی به زائران در قم به ویژه در مناسبت ها و ایام ازدحام مسافر، کاملاً محسوس و مشهود است.



وی با بیان این که برای راهنمای زوار، در ایام و مناسبت‌های خاص، اقداماتی به صورت مقطعی و موقت انجام می‌شود افزود: این اقدامات کافی نبوده و لازم است در قالب یک برنامه مشخصی این خلاء برطرف شود.



استاندار قم راه اندازی دفاتر اطلاع رسانی و خدمات گردشگری را ضروری خواند و تصریح کرد: باید ابعاد و جوانب مختلف به ویژه توجیه اقتصادی طرح، نحوه تداوم و جانمایی مکان‌ها، در کمیته کارشناسی ذیل کارگروه گردشگری مطرح و به دقت مورد بررسی قرار گیرد.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به اقدامات انجام گرفته در جهت توسعه زیر ساخت‌های زیارتی شهر مقدس قم، از اختصاص 20 میلیارد ریال برای احداث کمپینگ‌های موقت زائر در سال جاری خبر داد.



وی با تاکید بر لزوم انتخاب بهترین شیوه برای اجرای این طرح در قم گفت: اولویت اول در این طرح، انتخاب مکان‌هایی است که با بیشترین استقبال از سوی زوار و مسافرین مواجه هستند.



استاندار قم افزود: باید اماکن و فضاهای موجود شهری دارای قابلیت اقامت مسافر و دسترسی آسان به اماکن زیارتی، شناسایی و نسبت به تجهیز و تامین این اماکن به امکانات و خدمات مورد نیاز مسافران برنامه ریزی و اقدام شود.



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به آغاز عملیات اجرایی ساماندهی محور تاریخی فرهنگی بیت حضرت امام(ره) در قم گفت: ساماندهی و احیای این مجموعه تاریخی فرهنگی یکی از اقدامات ارزشمند و ماندگاری است که باید به سرعت و بر اساس برنامه زمانبندی شده اجرا شود.



وی با بیان این که در درون این طرح فضاهای فرهنگی مختلفی طراحی و پیش بینی شده است، بر لزوم تسریع در احداث موزه انقلاب اسلامی در جوار بیت حضرت امام(ره) تاکید کرد.