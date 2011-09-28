127000 موقوفه در سامانه موقوفات کشور ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، کریم رشوند ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری اوقاف مازندران اظهار داشت: امانتدار موقوفات و بقاع متبرکه هستیم و موقوفات و بقاع متبرکه متعلق به همه مردم بوده و هر خدمتی که برای حفظ و احیاء موقوفات و بقاع متبرکه صورت گیرد خدمت به مردم است.

وی افزود: حرکت برنامه محور سازمان اوقاف و امورخیریه از سال 85 شروع شده و در این مسیر کلیه برنامه های واحدهای اوقافی، بقاع متبرکه، مالی، اداری، انفورماتیک، روابط عمومی، حسابداری و پیش بینی اعتبارات برنامه ریزی شده که تمام ادارات تابعه طبق این برنامه حرکت می کنند.

رشوند، افتتاح سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه را از اقدامات اساسی و زیربنایی سازمان اوقاف و امورخیریه دانست و تصریح کرد: وارد کردن کلیه اطلاعات لازم برای موقوفات و بقاع متبرکه از امورات پایه ای است که باید صورت بیرد تا در آینده برای دسترسی به اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه مشکلاتی ایجاد نشود.

وی گفت: تاکنون127 هزار موقوفه و حدود یک میلیون 150رقبه در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: خدمت خالصانه در اوقاف و امورخیریه از افتخارات است و این دستگاه که وابسته به حضرت سیدالشهداء (ع) و ائمه معصومان (ع) بوده ادامه راه این بزرگواران است.

وی افزود: مازندران با دارا بودن 14 هزار موقوفه، رتبه سوم کشور را دارد.