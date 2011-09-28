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۶ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۱۱

رشوند اعلام کرد:

127000 موقوفه در سامانه موقوفات کشور ثبت شد

127000 موقوفه در سامانه موقوفات کشور ثبت شد

ساری - خبرگزاری مهر: مشاور معاون امور اوقافی سازمان اوقاف و امورخیریه کشور از ثبت 127 هزار موقوفه در سامانه جامع موقوفات کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم رشوند ظهر چهارشنبه در چهارمین جلسه شورای اداری اوقاف مازندران اظهار داشت: امانتدار موقوفات و بقاع متبرکه هستیم و موقوفات و بقاع متبرکه متعلق به همه مردم بوده و هر خدمتی که برای حفظ و احیاء موقوفات و بقاع متبرکه صورت گیرد خدمت به مردم است.

وی افزود: حرکت برنامه محور سازمان اوقاف و امورخیریه از سال 85 شروع شده و در این مسیر کلیه برنامه های واحدهای اوقافی، بقاع متبرکه، مالی، اداری، انفورماتیک، روابط عمومی، حسابداری و پیش بینی اعتبارات برنامه ریزی شده  که تمام ادارات تابعه طبق این برنامه حرکت می کنند.

رشوند، افتتاح سامانه جامع موقوفات و بقاع متبرکه را از اقدامات اساسی و زیربنایی سازمان اوقاف و امورخیریه دانست و تصریح کرد: وارد کردن کلیه اطلاعات لازم برای موقوفات و بقاع متبرکه از امورات پایه ای است که باید صورت بیرد تا در آینده برای دسترسی به اطلاعات موقوفات و بقاع متبرکه مشکلاتی  ایجاد نشود.

وی گفت: تاکنون127 هزار موقوفه و حدود یک میلیون 150رقبه در سامانه جامع موقوفات ثبت شده است.

حجت الاسلام سیف الله سهرابی، مدیر کل اوقاف و امورخیریه مازندران گفت: خدمت خالصانه در اوقاف و امورخیریه از افتخارات است و این دستگاه که وابسته به حضرت سیدالشهداء (ع) و ائمه معصومان (ع) بوده ادامه راه این بزرگواران است.

وی افزود: مازندران با دارا بودن 14 هزار موقوفه، رتبه سوم کشور را دارد.

کد مطلب 1419270

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