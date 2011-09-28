مانور زلزله ستاد بحران استان همدان 21 مهرماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی میرزایی در کارگروه شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان ملایر افزود: پنج شهرستان نهاوند، اسدآباد، همدان، تویسرکان و ملایر در برگزاری مانور زلزله استان همدان شرکت می کنند.

میرزایی با اشاره به اینکه در این مانور جمعیت هلال احمر این پنج شهرستان در بحث اسکان، حضوری فعال دارند، گفت: تمام دستگاه های اجرایی عضو مدیریت بحران نیز در این مانور به صورت فعال درگیر هستند.

میرزایی با بیان اینکه طبق برنامه ریزی ها در مانور زلزله انفجارها، آتش سوزی ها و تخریب هایی صورت می گیرد، گفت: در این مانور افرادی به طور نمادین زیر آوار مانده و جمعیت هلال احمر در این شرایط وارد صحنه شده و افراد مصدوم را از منطقه خطر به منطقه امن منتقل می کند.

وی بر ضرورت و اهمیت ویژه اجرای مانور در ملایر تاکید کرد و گفت: تمام دستگاه های اجرایی باید بر اساس ضرورت و شرح وظایف خود وارد عمل شوند.

رئیس جمعیت هلال احمر ملایر با اشاره به اینکه در تمامی مراحل اجرای مانور، ارزیابان استانی در صحنه حضور دارند و با تشکیل ستاد مدیریت بحران، نقاط قوت و ضعف بررسی و اعلام می شود، گفت: در این مانور فضایی به وجود می آید تا دستگاه های عضو مدیریت بحران، آمادگی لازم را در هنگام بروز حوادث و سوانح طبیعی داشته باشند.