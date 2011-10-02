تعطیلی پنجشنبه مدارس موجب نگرانی است

حجت الاسلام حسن صادقی نسب در گفتگو با مهر، با بیان اینکه والدین دانش آموزان، نگران پر کردن اوقات فراغت فرزندان خود هستند، اظهار داشت: نگرانی ها به این دلیل است که آسیب های بسیار از قبیل رفیق بد، ماهواره و فضاهای آلوده مجازی در کمین دانش آموزان است.

وی افزود: از دیگر معایب تعطیلی روزهای پنجشنبه این است که معلمان، وقت کافی برای ارائه دروس ندارند و دانش آموزان نیز به دلیل اینکه برنامه درسی روز پنجشنبه آنها به بقیه روزهای هفته منتقل می شود، تحت فشار ییشتری قرار می گیرند.

صادقی گفت: نمی دانم این آزمون و خطاها تا کی می خواهد ادامه پیدا کند، ای کاش اول این طرح را در یک شهرستان اجرا می کردند و اگر دستاورد خوبی داشت در کل کشور به اجرا می گذاشتند.