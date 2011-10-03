به گزارش خبرگزاری مهر: در تورنمت چهارجانبه اصفهان تیمهای شهرداری تبریز، بانک کشاورزی تهران، آلومینیوم المهدی هرمزگان و گیتی پسند اصفهان حضور خواهد یافت.
این تورنمت که به نام تورنمنت والیبال جام نقش جهان برگزار خواهد شد از 13 تا 15 مهر ماه امسال در اصفهان به مدت دو روز انجام می پذیرد.
سرپرست تیم والیبال شهرداری تبریز نیز در این خصوص گفت: هدف حضور در این تورنمت فقط کسب آمادگی برای حضور موفق در سوپر لیگ است و نتایج آن برای باشگاه اهمیتی ندارد.
یوسف قوام لاله افزود: بیش از یک ماه است که تیم تمرینات منظمی را زیر نظر قاسم تاجری و عادل بناکار پشت سر گذاشته است و برای هماهنگی بیشتر بین بازیکنان در این تورنمت حضور خواهیم یافت.
وی تصریح کرد: شهرداری تبریز بنا به دعوت باشگاه گیتی پسند راهی اصفهان می شود و امیدواریم کادر فنی به اهداف مورد نظر خود در این سفر دست یابند.
قوام تاکید کرد: شهرداری تمامی ابزارها را برای موفقیت در سوپر لیگ داراست این تیم با بهره گرفتن از یک مربی تمرین دهنده صربستانی و بازیکنان خارجی از کشورهای ایتالیا و بلغارستان و گرجستان و جذب چند بازیکن تراز اول لیگ برتری امید آنرا دارد تا از اعتبار والیبال تبریز و آذربایجان دفاع کند.
وی ابراز امیدواری کرد شهرداری تبریز یکبار دیگر نام والیبال تبریز را در بین ابرقدرتهای والیبال کشور زنده کند.
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