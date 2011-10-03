کتاب تولیدات "پایتخت پنجره ها" رونمایی می شود

مجید صادپاپی به خبرنگار مهر گفت: در این مراسم که با حضور مسئولان و هنرمندان استان خوزستان برگزار می شود از چهار مجموعه کتاب شعر، داستان، عکس و نمایشنامه خوانی دو سال گذشته جشنواره هنری مقاومت «پایتخت پنجرها» رونمایی خواهد شد.

وی تصریح کرد: مجموعه داستان با عنوان«چشم های خسته اروند»، مجموعه شعر با عنوا ن«اینجا آسمان آرام است»، مجموعه نمایشنامه با عنوان «مترسک های جنگی» و مجموعه عکس با عنوان «آیه روشن» نام گذاری شده اند.



معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان خوزستان افزود: در این آئین از برگزیدگان سومین جشنواره هنری مقاومت «پایتخت پنجرها» که از سراسر کشور با ارسال 1375 اثر شامل 967 قطعه عکس،250قطعه شعر، 140 داستان و 18 متن نمایشنامه پس از بازخوانی و بازنگری 950 اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند با اهدا لوح و جایزه قدردانی خواهد شد.



صادپاپی گفت: آئین رونمایی از تولیدات جمعه پانزدهم مهرماه ساعت 18 و 30 دقیقه در سینما بهمن اهواز برگزار می شود.



سومین جشنواره هنری مقاومت «پایتخت پنجره ها» به مناسبت شکست حصر آبادان از 31 شهریور الی پنج مهر در شهر آبادان برگزار شده است.