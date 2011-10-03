به گزارش خبرگزاری مهر، سید مناف هاشمی با اشاره به اقدامات انجام شده در زمینه چابک سازی و کوچک سازی شهرداری گفت: اقدامات جدی در این زمینه از دو سال پیش آغاز و دستور العمل های مربوطه ابلاغ شد ، اما با توجه به این که این موضوع از سیاست های جدی شهرداری است ، امسال ساختار نواحی و مناطق برای این کار بازبینی شد تا بدنه شهرداری تا جایی که ممکن است سبک تر و با نیروهای توانمند تربه کار خود ادامه دهد .

وی افزود : با اقداماتی که انجام می شود ، تلاش داریم تا شهرداری از وضع موجود بزرگ تر نشود که ادغام سامانه های 137 و 1888 در این راستا صورت گرفت و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی از اقداماتی است که در دست انجام است .

هاشمی در ادامه با اشاره به موضوع توسعه آی تی در شهرداری تهران اظهار کرد : راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک از اقدامات مهمی بود که در این زمینه انجام شد و هم اکنون تعداد این دفاتر از 60 دفتر به 123 دفتر افزایش یافته است .

وی با اشاره به افزایش سرویس های خدمات در این دفاتر ، خاطر نشان کرد : تا کنون بیشتر وظایفی که در این دفاتر انجام می شد مربوط به حوزه شهرسازی و معماری بود ، اما با اقداماتی که در دست انجام است ، سرویس های بخشی از خدمات شهری ، مالی و اداری ، حوزه عمرانی و صدور مجوزهای حفاری ، عوارض خودرو و نوسازی از خدماتی است که قابلیت واگذاری دارد.

معاون شهردار تهران تصریح کرد : هم اکنون سرویس هایی که توسط این دفاتر ارائه می شود از چهار محور به بیش از 30 محور افزایش یافته است و مطالعات برای واگذاری هرچه بیشتر وظایف شهرداری به بخش خصوصی در حال انجام است.



