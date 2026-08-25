واکسیناسیون بیش از ۱.۷ میلیون رأس دام در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اشرفی با گرامیداشت هفته دولت گفت: واکسیناسیون دامها علیه بیماریهای واگیر، یکی از مهمترین خدمات حاکمیتی، تخصصی و رایگان دامپزشکی است که با هدف پیشگیری از بیماری، کاهش خسارت اقتصادی و حفاظت از امنیت غذایی مردم اجرا میشود.
وی افزود: بیماریهای واگیر دامی، در صورت شناسایینشدن و کنترلنشدن بهموقع، میتوانند با ایجاد تلفات، کاهش تولید شیر و گوشت، سقط جنین، افت وزن دام و افزایش هزینههای درمان و جایگزینی دام، سرمایه دامداران و ظرفیت تولید پروتئین کشور را تحت تأثیر قرار دهند. از این رو، پیشگیری از بیماری از طریق واکسیناسیون، بسیار مؤثرتر و کمهزینهتر از مقابله با پیامدهای وقوع بیماری است.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان تصریح کرد: در پنجماهه نخست سال ۱۴۰۵، عملیات واکسیناسیون علیه بیماریهای واگیر در مجموع برای یک میلیون و ۷۸۱ هزار و ۱۸ رأس دام در استان انجام شده است.
اشرفی با تشریح جزئیات این عملیات گفت: در این مدت، واکسیناسیون علیه بیماری شاربن برای ۱۳ هزار و ۴۱۰ رأس گاو و گوساله، ۲۷۲ هزار و ۷۵۰ رأس گوسفند و بز و ۳۷۲ رأس دام تکسمی انجام شد.
وی ادامه داد: شاربن از بیماریهای مهم و قابل انتقال بین انسان و دام است و پیشگیری از آن، علاوه بر حفاظت از دامها، برای حفظ سلامت عمومی نیز اهمیت دارد. واکسیناسیون دامها در مناطق در معرض خطر، مانع از بروز خسارت به واحدهای دامداری و مخاطرات احتمالی بهداشتی برای مردم میشود.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان افزود: در حوزه پیشگیری از تب برفکی نیز، ۲۰ هزار و ۴۴۲ رأس گاو و گوساله و ۳۶۸ هزار و ۴۶ رأس گوسفند و بز واکسینه شدند.
وی با اشاره به اهمیت تب برفکی در اقتصاد دامداری اظهار کرد: تب برفکی از بیماریهای بسیار واگیر دامهای زوجسمی است و میتواند باعث کاهش شدید تولید شیر، افت وزن، اختلال در تولیدمثل و کاهش ارزش اقتصادی دام شود. کنترل این بیماری، بهویژه در دامهای مولد و واحدهای تولیدی، نقش مستقیمی در جلوگیری از اتلاف سرمایه و حفظ استمرار تولید مواد غذایی با منشأ دامی دارد.
اشرفی بیان کرد: در پنج ماه نخست امسال، واکسیناسیون علیه بیماری آبله گوسفندی و بزی نیز برای ۷۸۸ هزار و ۳۲۷ رأس گوسفند و ۶۴ هزار و ۹۴۰ رأس بز انجام شده است.
وی گفت: آبله از بیماریهای ویروسی واگیر است که میتواند با ایجاد ضایعات پوستی، ضعف، کاهش رشد و در مواردی تلفات، موجب افت بهرهوری گله شود. اجرای واکسیناسیون در دامهای سبک، بهویژه با توجه به سهم قابل توجه گوسفند و بز در تأمین گوشت قرمز، اقدامی مؤثر برای حفظ تولید و درآمد دامداران به شمار میرود.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان همچنین از واکسیناسیون ۲۵ هزار و ۱۹۲ رأس گاو و گوساله علیه بیماری لمپیاسکین خبر داد و افزود: لمپیاسکین بیماری ویروسی گاو است که میتواند سبب کاهش تولید شیر، کاهش وزن، آسیب پوستی، افت ارزش اقتصادی پوست و اختلال در وضعیت تولیدمثل دام شود. پیشگیری از این بیماری، به حفاظت از سرمایهگذاری دامداران و پایداری تولید در واحدهای گاوداری کمک میکند.
وی ادامه داد: در همین مدت، ۲۲۷ هزار و ۵۳۹ رأس گوسفند و بز نیز علیه بیماری طاعون نشخوارکنندگان کوچک (PPR) واکسینه شدند.
اشرفی با تأکید بر اهمیت کنترل PPR خاطرنشان کرد: طاعون نشخوارکنندگان کوچک، بیماری واگیر و خسارتزای گوسفند و بز است که در صورت انتشار میتواند تلفات قابل توجهی در گلهها ایجاد کند و معیشت دامداران، بهویژه بهرهبرداران کوچک و روستایی، را تحت تأثیر قرار دهد. واکسیناسیون هدفمند علیه این بیماری، از کاهش جمعیت دامی و اختلال در عرضه گوشت قرمز جلوگیری میکند.
مدیرکل دامپزشکی استان زنجان در پایان تأکید کرد: خدمات رایگان دامپزشکی در حوزه پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر، پشتوانهای مهم برای امنیت غذایی است؛ چراکه حفظ سلامت دامها، به معنای حفاظت از سرمایه دامی، کاهش اتلاف منابع، استمرار تولید گوشت و شیر سالم و کاهش فشارهای ناشی از کمبود یا اختلال در عرضه فرآوردههای دامی است.
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