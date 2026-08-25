به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه چهارمین همایش «عالِم تمدنساز» با اشاره به نقش علما، ائمه جمعه و مردم در تقویت وحدت اجتماعی، افزود: آذربایجان غربی در جریان جنگ اخیر از نظر وحدت و انسجام، عملکردی مثالزدنی داشت و مردم استان از شمال تا جنوب و از مرکز تا شهرستانها، جلوهای کمنظیر از بصیرت و همراهی را به نمایش گذاشتند.
وی همچنین وحدت و انسجام موجود در استان را یکی از مهمترین دستاوردهای آذربایجانغربی دانسته و خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی صرفاً متعلق به دوران جنگ نیست، بلکه پشتوانهای ارزشمند برای آینده استان است و آثار و برکات آن در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی نمایان خواهد شد.
استاندار آذربایجانغربی امنیت، وحدت و انسجام اجتماعی را نیز سرمایههای راهبردی استان عنوان کرده و افزود: علما و ائمه جمعه نقشی مهم و اثرگذار در تبیین، هدایت افکار عمومی و تقویت همدلی جامعه دارند.
رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه تمدن اسلامی صرفاً در مباحث نظری خلاصه نمیشود، اضافه کرد: تمدنسازی باید در عرصه اجرا، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نحوه مواجهه با مسائل جامعه خود را نشان دهد.
وی با اشاره به نقش علما در تبیین ضرورت توسعه برای مردم، افزود: علما میتوانند با تبیین اهمیت و ضرورت تکمیل پروژههای نیمهتمام، زمینه همراهی اجتماعی و تسریع در اجرای این طرحها را فراهم کنند.
همزمان با آغاز هفته وحدت و در فضایی سرشار از همدلی و انسجام اسلامی، آیین اختتامیه چهارمین همایش نخبگانی «عالِم تمدنساز» با حضور جمعی از علما، ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، استادان حوزه و دانشگاه، فرهیختگان، فعالان فرهنگی و مسئولان ملی و استانی در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.
یکی از بخشهای شاخص مراسم اختتامیه، تجلیل از خانوادههای شهدای شیعه و سنی جنگ تحمیلی رمضان در آذربایجانغربی بود؛ اقدامی که نمادی روشن از وحدت و همدلی مردم استان و ایستادگی مشترک آنان در دفاع از عزت، امنیت و آرمانهای ایران اسلامی به شمار میرود.
چهارمین همایش «عالِم تمدنساز» با حضور مقامات ملی، استانی و بینالمللی در کنار علما و نخبگان شیعه و اهل سنت، جلوهای ماندگار از وحدت امت اسلامی را در مصلای بزرگ ارومیه رقم زد؛ وحدتی که آذربایجانغربی آن را نه در شعار، بلکه در تاریخ، فرهنگ و حماسههای ماندگار مردم خود به اثبات رسانده است.
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