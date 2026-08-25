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۴ شهریور ۱۴۰۵، ۲:۰۳

مبانی دینی و اندیشه‌های رهبران انقلاب به الگوی عملی مدیریت تبدیل شود

مبانی دینی و اندیشه‌های رهبران انقلاب به الگوی عملی مدیریت تبدیل شود

ارومیه - استاندار آذربایجان‌ غربی با تاکید بر اینکه تمدن اسلامی از عرصه نظری به میدان عمل و مدیریت وارد شود،گفت:مبانی دینی و اندیشه‌های رهبران انقلاب باید به الگوی عملی در مدیریت، تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی عصر سه شنبه در آیین اختتامیه چهارمین همایش «عالِم تمدن‌ساز» با اشاره به نقش علما، ائمه جمعه و مردم در تقویت وحدت اجتماعی، افزود: آذربایجان‌ غربی در جریان جنگ اخیر از نظر وحدت و انسجام، عملکردی مثال‌زدنی داشت و مردم استان از شمال تا جنوب و از مرکز تا شهرستان‌ها، جلوه‌ای کم‌نظیر از بصیرت و همراهی را به نمایش گذاشتند.

وی همچنین وحدت و انسجام موجود در استان را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای آذربایجان‌غربی دانسته و خاطرنشان کرد: این سرمایه اجتماعی صرفاً متعلق به دوران جنگ نیست، بلکه پشتوانه‌ای ارزشمند برای آینده استان است و آثار و برکات آن در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و عمرانی نمایان خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی امنیت، وحدت و انسجام اجتماعی را نیز سرمایه‌های راهبردی استان عنوان کرده و افزود: علما و ائمه جمعه نقشی مهم و اثرگذار در تبیین، هدایت افکار عمومی و تقویت همدلی جامعه دارند.

رحمانی همچنین با تاکید بر اینکه تمدن اسلامی صرفاً در مباحث نظری خلاصه نمی‌شود، اضافه کرد: تمدن‌سازی باید در عرصه اجرا، مدیریت، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و نحوه مواجهه با مسائل جامعه خود را نشان دهد.

وی با اشاره به نقش علما در تبیین ضرورت توسعه برای مردم، افزود: علما می‌توانند با تبیین اهمیت و ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، زمینه همراهی اجتماعی و تسریع در اجرای این طرح‌ها را فراهم کنند.

همزمان با آغاز هفته وحدت و در فضایی سرشار از همدلی و انسجام اسلامی، آیین اختتامیه چهارمین همایش نخبگانی «عالِم تمدن‌ساز» با حضور جمعی از علما، ائمه جمعه شیعه و اهل سنت، استادان حوزه و دانشگاه، فرهیختگان، فعالان فرهنگی و مسئولان ملی و استانی در مصلای امام خمینی (ره) ارومیه برگزار شد.

یکی از بخش‌های شاخص مراسم اختتامیه، تجلیل از خانواده‌های شهدای شیعه و سنی جنگ تحمیلی رمضان در آذربایجان‌غربی بود؛ اقدامی که نمادی روشن از وحدت و همدلی مردم استان و ایستادگی مشترک آنان در دفاع از عزت، امنیت و آرمان‌های ایران اسلامی به شمار می‌رود.

چهارمین همایش «عالِم تمدن‌ساز» با حضور مقامات ملی، استانی و بین‌المللی در کنار علما و نخبگان شیعه و اهل سنت، جلوه‌ای ماندگار از وحدت امت اسلامی را در مصلای بزرگ ارومیه رقم زد؛ وحدتی که آذربایجان‌غربی آن را نه در شعار، بلکه در تاریخ، فرهنگ و حماسه‌های ماندگار مردم خود به اثبات رسانده است.

کد مطلب 6927949

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