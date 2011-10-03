به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس حسینی نژاد ساروی ظهر دوشنبه در حاشیه روز پایانی دومین جشنواره بین المللی قصه گویی رضوی با بیان اینکه اجرای برنامه های فرهنگی که در راستای ترویج ارزش های دینی گام بر می دارد مطلوب بود، افزود: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مازندران با اقدامی معنوی در راستای انتقال ارزش های فرهنگ اسلامی سعی درترویج سیره رضوی داشته است.

وی افزود: این نهاد در راستای وظیفه ذاتی در قالب هنر و اندیشه رقابتی را با عنوان جشنواره برای سنین مختلف جامعه برگزار کرده است.

حسینی نژاد افزود: خداوند متعال دین اسلام را در قالب قصه های سرگذشت پیامبران به مسلمانان آموزش داده و بهره گیری از دستورات قرآن را برای همه ضروری دانست.

حسینی نژاد با اشاره به اینکه فعالیتها فرهنگی که برای سنین کم جامعه انجام شود ماندگار خواهد بود تصریح کرد: فرهنگ قصه گویی ابزاری مناسب برای انتقال دین اسلام به نسل جدید جامعه است.

وی با بیان اینکه قصه گویی در فرهنگ کهن مازندرانی ها جای دارد افزود: جشنواره قصه گویی موجب احیاء فرهنگ ریشه دار مازنیها شده است.

فرماندارساری گفت: قصه های قرآنی برای قیام وقعود است و برخلاف قصه های سنتی که موجب خواباندن بچه ها می شود، قصه حضرت یوسف و ملکه صبا موجب بیداری مسلمانان می شود.

حسینی نژاد اذعان داشت: فرهنگ عفاف،حجاب و جهاد با نفس در قصه حضرت یوسف آموزش داده شد.