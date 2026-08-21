محبوبه حریری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات تنیس روی میز منطقه ۹ کشور با حضور ۳۳ شرکتکننده از استانهای خراسان رضوی و خراسان شمالی برگزار میشود.
وی افزود: استان سمنان نیز در این بخشبندی قرار دارد، اما نمایندهای از این استان در رقابتها حضور نداشته است.
حریری با تشریح روند برگزاری مسابقات گفت: رقابتها در ۱۱ جدول دورهای برگزار میشود؛ در هر جدول سه بازیکن به صورت دورهای با یکدیگر مسابقه میدهند و از هر جدول دو نفر به مرحله حذفی راه پیدا میکنند.
وی ادامه داد: در پایان نیز مقامهای اول تا هشتم مشخص شده و به نفرات اول، دوم و سوم مشترک حکم و جوایز اهدا خواهد شد.
نایبرئیس هیئت تنیس روی میز خراسان شمالی همچنین از حضور کادر داوری استان در این رقابتها خبر داد و گفت: زیور بلاغی بهعنوان سرپرست فنی مسابقات، طیبه اسدی سرداور و داوران فاطمه وحید، مریم وحید، زهرا علیآبادی، طاهره جعفری و ملیحه حری وظیفه قضاوت این دوره از مسابقات را برعهده دارند.
این رقابتها امروز ۳۰ مردادماه در مجموعه ورزشی شهید علیدخت و در سالن تخصصی تنیس روی میز بجنورد برگزار میشود.
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