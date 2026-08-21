خبرگزاری مهر- گروه هنر- سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصهای توجه برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش میتواند تا ساعتها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانیهای او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش میکنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و چالشهای این هنر بپردازیم.
تماشاخانه ایرانشهر میزبان نامهای بزرگ تئاتر
نمایش «دو سر و یک کلاه» نوشته ژانـماری پییم، با ترجمه و کارگردانی محمدرضا خاکی و بازی ناصر علیپاشا و حمید رشید، از یکشنبه ۲۵ مرداد، ساعت ۱۸:۴۵ در سالن ناظرزاده کرمانی به صحنه رفته است.
«دو سر و یک کلاه» روایت زندگی ۲ برادر به نامهای لویی و ویکتور است؛ ۲ بازیگر تئاتر که از روزهای اوج حرفهای خود فاصله گرفتهاند و اکنون در میانه بحران میانسالی، با خاطرات گذشته، واقعیت امروز و آرزوهای ازدسترفته روبهرو میشوند. این نمایش با نگاهی انسانی و آمیخته به طنزی تلخ، به مفاهیمی چون هویت هنرمند، گذر زمان، فرسودگی، امید و نسبت انسان با هنر میپردازد.
خاکی مدتها بود که از تئاتر در جایگاه کارگردان فاصله گرفته بود و آخرین بار در سال ۱۳۹۶ نمایش «روال عادی» نوشته ژان کلود کریر را در ایرانشهر به صحنه برده بود. نمایش «آتشسوزیها» که در سالن اصلی مجموعه تئاترشهر هم اجرا میشود توسط او ترجمه شده است.
همینطور نمایش «مدهآ» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی و تهیهکنندگی شیدا منوچهری نائینی، با بازی ریحانه رضی و بهار نوحیان، از چهارشنبه ۴ شهریور، ساعت ۱۹ در سالن سمندریان به صحنه میرود.
در خلاصه این نمایش آمده است: مدهآ زنی که به خاطر عشق، خانواده و سرزمیناش را ترک کرده و به یونان آمده است، حالا با خیانت همسرش روبهرو میشود؛ خیانتی که او را در آستانه تصمیمی هولناک قرار میدهد. در روز عروسی جیسون، مدهآ تصمیم دارد که انتقام بگیرد؛ انتقامی بیبازگشت... .
«مدهآ» یکی از تراژدیهای بسیار خواندنی اوریپید نمایشنامهنویس یونان باستان است که اجراهای مختلفی از آن در ایران و سراسر جهان روی صحنه رفته است.
نعیمی پیش از این هم با نمایشهای «ریچارد» و «فاوست» که برگرفته از آثار شکسپیر و گوته بودند به سراغ متون کلاسیک رفته و آنها را با سبک خود بازآفرینی کرده است.
و نیز نمایش «سنترال پارک غربی» نوشته وودی آلن، با ترجمه ایرج سنجری، کارگردانی و تهیهکنندگی ژاله صامتی، با بازی لیلا بلوکات، ژاله صامتی، نادر فلاح، ایرج سنجری و نیاز سنجری، از امروز جمعه ۳۰ مرداد، ساعت ۲۱:۱۵ در سالن ناظرزاده کرمانی اجرا میشود.
صامتی در این نمایش به سراغ یکی از متون کمتر خوانده شده آلن رفته است.
«آرش» بازیگران خود را شناخت
تئاتر-ارکسترال «آرش» به تهیهکنندگی علی محتشم، کارگردانی علی سرابی و نویسندگی امید سهرابی از هفته دوم شهریور ۱۴۰۵ در رویال هال اسپیناس پالاس تهران اجرا خواهد شد.
گروه اول بازیگران این اثر به ترتیب حروف الفبا، سجاد بابایی، امین بانی، مارال بنیآدم، مهدی پاکدل، شیدا خلیق، آرش دادگر، کیوان ساکتاف، علی شادمان، علیرضا شجاعنوری، طناز طباطبایی، محسن غفاری، نوید محمدزاده، سام مزینانی، الیکا ناصری هستند.
محمد قدس مجری طرح، و علی کریم مدیر اجرایی این پروژه هستند.
«آرش» اثری نمایشی و ارکسترال با محوریت یکی از شناختهشدهترین و ماندگارترین اسطورههای ایران است؛ داستان قهرمانی بزرگ از میان مردم که با حماسهاش رسم وطنداری را برایمان به ارث گذاشته است.
رضا یزدانی در تماشاخانه لبخند بازی میکند
موسیقی نمایش «ساعت فراموشی» به نویسندگی و کارگردانی حسن علیشیری و تهیهکنندگی رضا یزدانی و محمد قدس، از سوم شهریور در مجموعه تئاتر لبخند روی صحنه میرود.
در این نمایش، رضا یزدانی و نگار نیکدل به ایفای نقش میپردازند.
«ساعت فراموشی» داستان خوانندهای را روایت میکند که بر اثر یک تصادف شدید دچار فراموشی شده و تنها ترانههایش را به خاطر میآورد. او در یک آسایشگاه بستری است و پرستارش سعی میکند با نمایش پیامهای تصویری دوستانش به بازگشت حافظهاش کمک کند.
رضا یزدانی در این موسیقی نمایش علاوه بر بازیگری، ۱۲ قطعه از ترانههایش را نیز، با ارکستر اجرا میکند.
علی اوجی، محمد بحرانی، هومن حاجی عبداللهی، بابک حمیدیان، سام درخشانی، بهرام رادان، ژاله صامتی، مهرداد صدیقیان، الیکا عبدالرزاقی، اندیشه فولادوند و سام نوری بازیگران ویدئویی این اجرا هستند و از صدای نیما رییسی و محمدرضا علیمردانی در این پروژه نمایشی استفاده شده است.
این نمایش ۲ ساعت به طول میانجامد.
«آیِ بیکلاه، آی با کلاه» تمدید شد
اجراخوانی نمایشنامه «آیِ بیکلاه، آی با کلاه» اثر غلامحسین ساعدی، به کارگردانی درسا رضایی که ۲۷ تیر در خانه نمایش مهرگان روی صحنه رفته بود، با استقبال مخاطبان تمدید شد. این اجرا ۲۴ مرداد نیز با اتمام ظرفیت سالن در خانه نمایش مهرگان، سالن شماره ۳ روی صحنه رفت.
محمدجواد خان محمدی، مهدی حافظی، مارال حسن زاده، علیرضا حیدری، عرفان چراغی، رضا پهلوان، مستانه وثوق، درسا رضایی و سید محمدیونس هاشمی به ترتیب، نقشخوانان این اجرا هستند.
در خلاصه این اثر آمده است: «شاید همه وقتی خطر را باور کنند که فرصتی برای فرار باقی نمانده باشد.»
این نمایشنامه در سال ۱۳۴۶ به کارگردانی جعفر والی و بازی عزتالله انتظامی، پرویز فنیزاده، علی نصیریان، منوچهر فرید و مهین شهابی برای نخستین بار روی صحنه اجرا شد.
نمایش جدید سالن سایه
نمایش «هُمای» به نویسندگی، طراحی و کارگردانی ابراهیم رهگذر عنوان تازه ترین اثر نمایشی تئاتر شهر است که از روز سهشنبه بیست و هفتم مرداد در تالار سایه این مجموعه روی صحنه رفته است.
گروه اجرایی درباره محتوای این اثر نمایشی توضیح داده است: «همای قصه تاریخ است که بر مدار تکرار نشسته ... این درام در سه بازه زمانیِ اسطورههای شاهنامه، دوره قاجار و زمان حال روایت میشود. از ویژگیهای این اثر، همراهی موسیقی زنده است که به پیشبرد روند داستان کمک میکند.»
نمایش «همای» به تهیه کنندگی«باشگاه تئاتر سوره» پیش از این و در جریان برگزاری چهل و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر حائز رتبه برگزیده و نامزدی در بخش های نویسندگی، کارگردانی، «ازیگری زن، موسیقی و گروه بازیگران مرد شده است.
حنا فتح الهی، جواد امیدی، نازنین ادیب، زهرا امینی، مانی گل محمدی، روزبه دانشیان، عرشیا کرمی، هلن میرزاپور، کیمیا زمانی، امیرعباس میرحسینی سکان درخشنده ،متین طاهری نیا، آریا کلانتری و حسین صالحی بازیگران این اثر نمایشی هستند.
برگزاری اختتامیه همایش تئاتر مردمی اربعین
آئین اختتامیه دهمین همایش بینالمللی تئاتر مردمی پیادهروی اربعین؛ «روایت راهیان» عصر روز ۲۷ مرداد در تالار سوره حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
کورش زارعی در بخشی از این آئین گفت: آرزوی من این است که بتوانیم کشورهای دیگر را نیز در این رویداد درگیر کنیم. همانطور که رهبر شهید فرمودند؛ «تمدن نوین اسلامی»، ما نیز بتوانیم این موضوع را از جانب تئاتر پیگیری کنیم و قدمی برای اتحاد با نیروی مقاومت و امام زمان (عج) برداریم. این پروژه، یک نذر فرهنگی است و به دستاندرکاران این اتفاق، دستمزدی نمیدهیم، صرفا تقدیری جزئی از آنها صورت میگیرد و من ناچیز به نوبه خودم از آنها تشکر میکنم که بدون دستمزد همراه این نذر فرهنگی میشوند.
نمایشنامه «آرش» بیضایی خوانش میشود
«آرش» سومین اثر از پروژه بیضاییخوانی به کارگردانی کیوان کثیریان منتقد باسابقه تئاتر است که با برخوانی ندا کوهی امروز جمعه ۳۰ مرداد ماه ساعت ۱۹ در خـانه فــرهنگوهُنــرِ یک اتفــاقِ سـاده اجرا میشود.
پیش از این «غروب در دیاری غریب» و «اژدهاک» ۲ اثر از پروژه بیضاییخوانی بودند که توسط کثیریان نمایشنامهخوانی شدند.
اقتباسی از مانگای «دفترچه مرگ» در لندن
نمایش «دث نوت» یا همان «دفترچه مرگ» که اولین بار در سال ۲۰۱۵ در توکیو دیده شد، برای اولین اجرای انگلیسیزبان خود وارد پایتخت انگلیس شده است. نمایشی بزرگ که سرشار از جاهطلبی، احساسات، مقیاس، تماشایی بودن و ارزش سرگرمی محض است.
این نمایش که از کتاب ایوان منچل که خود از مجموعه مانگای بسیار محبوب تسوگومی اوبا و تاکشی اوباتا الهام گرفته شده است، چنان داستانسرایی ماهرانه و محرکی دارد که حتی لازم نیست با منبع اصلی آشنا باشید تا بفهمید چه اتفاقی دارد میافتد. این داستان فاوستی درباره لایت (زاندر پانگ)، نوجوانی اهل توکیو که با دخالت چند شینیگامی (ارواح مرگ در فولکلور ژاپنی) حوصلهاش سر میرود و کتابی دریافت میکند که میتواند با نوشتن نام یک نفر در آن، باعث مرگ او شود و اینکه چگونه قدرت تازه کشفشدهاش او را فاسد میکند، با وضوحی ستودنی و ذوقی تئاتری به تصویر کشیده شده است.
«دفترچه مرگ» قطعات صحنه روان و جذابی با طراحی جان باسور دارد که شامل یک چرخش، اتاقهای کامل که به سمت دید کشیده میشوند و یک قاب غولپیکر دایرهای که از بالا پایین میآید تا خدایان، فانیهای در حال سقوط در پایین را مشاهده کنند، در کنار طراحی ویدیوی آخیلا کریشنان، این یکی از موفقترین نمونههای ترکیب مناظر فیزیکی و مجازی است.
نورپردازی جن شریور، تکهها و نوارهایی از روشنایی نئون ضرباندار را از میان تاریکی جو میفرستد و شینیگامی را در درخششی اثیری غرق میکند، سپس برای بخشهای کنسرت ستاره پاپ میسا (استفانی زاهریس) با رنگهای خیرهکننده باز میشود.
این نمایش تا ۱۲ سپتامبر در تئاتر باربیکن لندن به اجراهای خود ادامه میدهد.
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