به گزارش خبرگزاری مهر، گلستان جعفریان در مورد دوره زمانی خاطرات روایت شده در این کتاب گفت: چون دوست دارم که قبل و بعد آدم‌ها را بدانم، اغلب مصّر هستم از ابتدای تولد شخصیت‌ها را روایت کنم. زیرا احساس می‌کنم این مسائل می‌تواند برای خواننده جای سئوال باشد که این آدم کیست، از کجا آمده، چکار کرده و ... بنابراین سعی می‌کنم به این سئوالات پاسخ دهم.

وی ادامه داد: سعی کردم در مورد آدمی صحبت کنم که یک مقطع از زندگی‌اش هم شامل جنگ می‌شود. آن‌ هم از نگاه خودش، نه از نگاه من. درواقع به راوی آزادی عمل دادم که خودش بیان کند که کدام مقطع از زندگی‌اش مهم‌ترین دوره بوده که از نگاه ایشان مهم ترین مقطع، هشت سال دفاع مقدس، ورودش به جنگ و 9 سال اسارت بود.

این نویسنده درباره دلیل علاقه‌‌اش به تدوین خاطرات مهدی تهانیان گفت: همیشه این سئوال را داشته‌ام که چطور ‌شد که یک جوان 13 ساله به جنگ رفته و شهید شده است. همیشه این برایم جای سئوال بود که این نوجوانی که هنوز نگرش او به زندگی شکل نگرفته، تحت تاثیر چه شرایطی به جبهه رفته است؟ بنابراین دنبال پاسخ این سئوال‌ها بودم. مهدی تهانیان هم یکی از همان آدم‌هایی بود که برایم سئوال‌های زیادی ‌درباره‌اش وجود داشت.

به گفته جعفریان، این کتاب حاصل بیش از 100 ساعت مصاحبه با مهدی تهانیان است. او در عملیات‌های والفجر 1 و 2 شرکت داشته و در مرحله دوم والفجر 2 اسیر می شود.

این نویسنده دفاع مقدس درباره گروه سنی مخاطبان این کتاب گفت: در این کتاب هم کودک هست، هم نوجوان، هم والدین، پدر و مادری که اجازه می‌دهند بچه سیزده ساله شان به جبهه برود. در این کتاب هم فضای خانوادگی هست، هم طنز. در واقع این کتاب قصه یک آدم است که از یک دوره شروع شده و مقطع‌های مختلف زندگی او در آن روایت می‌شود. بنابراین برای گروه‌های سنی مختلف قابل استفاده است. این کتاب در حال حاضر در مرحله بازنویسی نهایی است.