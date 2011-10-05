مراسم سنگ زنی استان سمنان در فهرست آثار ملی ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید یزدانی پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان،این مراسم که یکی از شیوه های سنتی عزاداری ماه محرم در برخی از نقاط استان سمنان است به شماره 83 در فهرست آثار ملی به ثبت رسید.

وی با اشاره به اینکه این مراسم در ردیف آثار فرهنگی ناملموس به ثبت رسیده است، افزود: این مراسم سنتی در استان سمنان بیش از 200 سال قدمت دارد.



یزدانی در خصوص مراسم سنگ زنی گفت: سنگ زنان در این مراسم دو چوب کوچک دایره ای شکل به اندازه کف دست با قطر تقریبی هفت سانتی متر را با هدف عزاداری، همراه با آهنگ نوحه و در دو شیوه تک ضرب و سه ضرب به هم می زنند.



مدیر کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: مراسم سنتی سنگ زنی همه ساله و در ایام دهه محرم در روستای کهن آباد گرمسار، صالح آباد و دامغان، اعلاء سمنان و شهر بسطام برگزار می شود.



در یکسال گذشته مراسم سنتی مختلفی در استان سمنان از جمله طوق بندان دامغان، آب دعا و نخل گردانی شاهرود، گل غلتان نوزاد در دامغان و ... در فهرست میراث ناملموس(معنوی) به ثبت رسیده است.